SKT的主教練L.i.E.S在最近接受了DailyeSports的採訪，談到了拳頭即將上線的10禁系統。

「相較於簡單的考慮增加更多的禁用位置，我覺得拳頭認真做接下來的版本補丁，會對比賽有更積極的意義，」他說。「如果由於禁用位置的提升而帶來的是大規模的英雄加強，或者拳頭需要進行普遍的削弱來平衡遊戲玩法，那麼才稱得上是真正的規則改變者。」

在春季賽中，禁用位置將從6個提升到10個，拳頭官方稱此舉是為了提升英雄、戰術的多樣性，在改動過後，新版的禁用規則將更加像Dota2的規則。

實際上在上個月月底，前Rox教練，現EDG教練的NoFe也做了幾乎一樣的評價。

「我認為10禁系統會讓『底牌戰術』，比如女槍輔助這種選擇被徹底扼殺，新戰術的開發將很困難。」他寫道。「我們自然會看到更多的英雄，但同時選手也會在提升英雄池上出現一些問題。」