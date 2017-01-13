LOLSKT主教練：相較於增加Ban位 好好做平衡更有用北京新浪網 (2017-01-13 19:50)
SKT的主教練L.i.E.S在最近接受了DailyeSports的採訪，談到了拳頭即將上線的10禁系統。
「相較於簡單的考慮增加更多的禁用位置，我覺得拳頭認真做接下來的版本補丁，會對比賽有更積極的意義，」他說。「如果由於禁用位置的提升而帶來的是大規模的英雄加強，或者拳頭需要進行普遍的削弱來平衡遊戲玩法，那麼才稱得上是真正的規則改變者。」
在春季賽中，禁用位置將從6個提升到10個，拳頭官方稱此舉是為了提升英雄、戰術的多樣性，在改動過後，新版的禁用規則將更加像Dota2的規則。
實際上在上個月月底，前Rox教練，現EDG教練的NoFe也做了幾乎一樣的評價。
「我認為10禁系統會讓『底牌戰術』，比如女槍輔助這種選擇被徹底扼殺，新戰術的開發將很困難。」他寫道。「我們自然會看到更多的英雄，但同時選手也會在提升英雄池上出現一些問題。」
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