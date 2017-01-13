《GTAOL》進出口大亨中有很多隱藏車輛，這些車的性能都非常的好，下面我們為您帶來了《GTAOL》進出口大亨各隱藏車輛改裝與性能介紹，一起來看看吧。

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特盧菲-尼羅

就是這輛——特盧菲，尼羅

這輛車剛剛開上原廠車的時候，其實就有經驗到我，就144萬的價格而言，就已經挺值的了

這輛車可以開進班尼車坊，升級的費用是60萬4千

升級完之後是這樣的

改裝之後，給各位的建議是，先去配色，因為這輛車的客制化部件，大多是要你選擇主色調、副色調還是碳纖維的，如果你還沒有定下配色，就很難去選擇究竟用哪一個配件了

而剩餘的配件，我的第一感受是，花錢減配件。

升級完之後這些配件，玩家可以選擇改，或是刪掉其中一些部件。

而這邊需要注意的是，升級完之後，之前的可升降尾翼，就被取消掉了

接下來看一下我改裝完成之後的樣子

我更多是把這輛車看做一輛超跑，而不是賽車。在班尼車坊中有大量的包括內部裝潢以及塗裝，都可以把這輛羅尼改裝成一輛賽車，各位可以根據喜好自行選擇車頭的設計一看就是經典的布加迪，水箱罩的設計雖然與現實布加迪反了過來，但是還算看的過去。而車尾的設計雖然不如車頭驚艷，但是也還算比較新潮的了

整車的改裝花費了我大約250萬，差不多等於現在世面上的高檔跑車了，我這邊最後再放兩張遊戲內截圖，稍後進入遊戲給各位測試具體性能，敬請期待

特盧菲-尼羅性能

接下來說說這輛車的性能

首先是加速，轉速表上0-100用時8.1秒，還算不錯

機場跑道從一頭到另一頭，最高時速達到了124mph/s

而在直道尾端不松油門方向打死過完也完全沒有飄的跡象，即使是在低速或是手剎造成漂移的情況下，也能夠很輕易的調整回姿態。可以說這輛車還是很穩的

而剎車方面，在100mph/s的情況下，剎車距離是下圖從右側車燈，到車最後停下的位置

也算得上是中上的表現了

這張圖是尼羅高速過彎下的截圖，懸挂還是比較硬的，但是抓地力很好

為了讓各位更直面的看清尼羅在加速，以及極速的表現，分別駕駛全改的女妖以及全改的X80在機場測試了一下

起步之後，X80還是拉開了一定的差距的，而女妖則和我並駕齊驅

而之後到達跑道尾端的時候，X80還是繼續拉開了一點差距，但是不算大，而同樣的，我也拉開了女妖一點距離

總體來說，這輛車改裝完后250萬的價格，對於老司機來說，還是可以接受，性能大體和女妖差不多，但是比女妖過彎更穩，轉彎半徑更小。再加上其獨特的外觀，可謂是一輛值得入手的好車。而比較女妖大約150萬的價格，因此還是不太建議萌新去考慮，畢竟一樣有150萬的好車在這裏，為了100萬去追求一個外觀，確實性價比不高。

By，the，way。，這輛車如果不改裝內部裝潢，車內視角我認為還是很舒服的

陸上彗星改裝版

今天R星不止讓全圖下了雪，還更新了新的載具——陸上彗星改裝版

和尼羅一樣，各位可以在班尼車坊頁面購買，當然高檔車店也有，只不過要找一會兒

總所周知，陸上彗星可以說是在我們日常遊戲中路面上能撿到的車裡，性能相當不錯的一輛了，相信很多人對這輛車都有一些情懷。而這輛車原廠車不止速度可觀、轉向也很平穩

而此次更新則允許玩家進入班尼車坊將其進行升級改裝

改裝費為64萬5千，而升級之後會變成這個樣子

和尼羅一樣，給各位的建議是先確定配色和塗裝，再添加其餘配件，不然會造成反覆更換同類配件，浪費大家的錢

接下來給各位看一下我整車改裝之後的樣子

陸上彗星性能

而這輛車的性能，總體來說手感和尼羅差不多，會比尼羅稍顯飄一點，但是手感依舊不錯，即使是在雪地漂移，也有非常不錯的表現

而至於性能方面，因為下雪的原因，我這邊暫時就不方便給各位很詳細清晰的告訴各位了。但是就駕駛體驗而言，還是相當不錯的

而尼羅我覺得就特別時候雪天這個環境，不知道為什麼，也許是配色的關係吧

佩嘉西-FCR1000

和尼羅一樣，這輛車只能在班尼車坊進行購買，售價是13萬5千

而升級費用是19萬6千，價格多少還算公道，加起來也就35萬不到，升級完之後就變成了這個樣子

我前後比對了一下，除了把我輪子變寬了，前燈變醜了，我這19萬6好像是扔水裡了

但是好在班尼改裝還是很給力的，這邊同樣建議各位先把車頭換了，並且進行塗裝以及配色的確定，再選擇其餘改裝項。這樣可以為各位省下不少錢。車頭在車體改裝項里。接下來帶各位看一下改裝之後的效果

我把這輛車再次設定成了女性用車，畢竟官方圖中的紅色塗裝可謂給我們帶來的極大的視覺衝擊。但是我還是自己做了一點改動，那就是副色調改成了棕色，並且主色調又配上的粉色的珠光，讓這輛車多少有了種血色玫瑰的感覺

佩嘉西-FCR1000性能

接下來說說這車性能，總體而言，速度相較白鳥競速以及正太郎還是略微遜色了一些，但是表現依舊搶眼，我整車加改裝不超過70萬，因此性價比和白鳥競速、正太郎比起來，那是要高太多了

轉向相對平穩，在高速過彎的情況下，轉向略顯不足，但中低速情況下表現相當不錯

這車很讓我詬病的一個小細節是，排氣管很難冒出火花，只有在極少數加速換擋的過程中才會有，不像有些車是鬆了油門就有的

總體來說這輛FCR1000，不管是我們對於歷代900等車型的致敬，還是其性能的性價比，都是一輛值得入手的好摩托，因為還在下雪的關係，我這邊還是不能給各位很直觀的去做詳細的性能測評，不放心的朋友可以再等一等，畢竟雪天和正常天氣手感還是有一定差距的，特別是在轉向方面。

另外補充一點，除去那些追求極限的老司機，這輛車的性能還是不錯的，不管是加速也好，極限速度也好，轉向也好，特別是剎車，雖然沒有白鳥那麼變態，但也能夠與中高端摩托相提並論了

培羅-義塔力GTB

強勢登陸班尼車坊的：培羅，義塔力GTB

名字真拗口。。。好吧，這輛車和之前更新的幾輛隱藏車一樣，只能在手機中的班尼車坊頁面購買，售價是118萬9千

這輛車車身較小，很適合在城區來回穿梭。而在設計方面，車尾的尾燈設計可謂一大亮點，和T20比起來，其設計會顯得更為現代化，更精緻一些。

進入班尼車坊之後，改裝費是49萬5千

改完之後鏡頭距離會拉遠，我還以為車身又小了呢，其實是一樣的

升級之後車頭出現了一個巨大的前鏟，車身也做了兩側寬體，而最大的改變應該在車尾部了

整車在改裝過程當中，我腦海中一直劃過的一個詞，便是精緻。許許多多的零部件匯聚在這樣一個小小的車身上，每一處細節都有很多部件供玩家選擇，以保證這輛車的多樣性。可以這麼說，這是R星為數不多我認為做的十分精緻的車型。但是十分簡約，甚至可以說簡陋的內飾，卻是給這輛車減了不少分

接下來帶各位看一下我的改裝效果圖（我這次效果圖展示也用Rockstar編輯器截圖了，你們說，我在這裏這樣發帖，R星要是知道了會不會給我一筆錢我都覺得我不去做銷售可惜了）

培羅-義塔力GTB性能

言歸正傳，說說這輛車的性能方面。

這輛車的在0-100的加速表現平平，但是在100之後的加速卻反倒表現的特別搶眼

而在極速方面，這輛車的表現也相當搶眼，具體還沒有來得及去測試具體數據，但是就駕駛體驗而言，可謂高級、甚至頂級水平了。

在轉向方面，這輛車抓地力相當不錯，在高速過彎的情況下絲毫沒有打飄的情況出現。但是可惜的是，其實際轉向能力並不盡如人意。在中低速的情況下轉向很靈敏。但在高速過彎的情況下，我感受到了明顯的轉向不足，轉彎半徑明顯要比同級別的超跑大一點。

而這輛車很有意思的一點就是由於他強大的抓地力，因此駕駛這輛車如果各位玩家想漂移，則需要再拉完手剎之後，鬆開油門讓他飄，而不是我們常規的飄起來了馬上踩油門，打反方向。這輛車如果過早踩油門，會直接回正，根本飄不起來。

總體來說，這輛車，原車+升級+改裝費，差不多200萬出頭一點的價格。就其精緻的外觀以及不俗的性能而言，性價比可以打到80分。轉向和內飾是讓我覺得比較扣分的地方，但是小巧的車身確實十分適合作為一輛我們平時經常可以駕駛的代步車，穿梭在車身的大街小巷。各位手頭寬裕的玩家，我認為這是繼X80、尼羅、女妖這類主流座駕之後，又一輛值得加入玩家購車考慮範疇的好車。