LOL廠長韓服RANK被嘲諷4396 霸氣回應要在賽場上見北京新浪網 (2017-01-13 19:52)
近日廠長在一局韓服RANK中發揮的並不好，當時他螳螂的數據為0/4/1，而對面妖姬七個人頭，所以妖姬開始公屏嘲諷廠長4396：
當時廠長這邊除了下路稍微好點中上都是崩，所以也不是打野一個人的問題。
之後廠長也霸氣回應到：
廠長：你在比賽上這樣叫一下，謝謝。
此事也引起了廣大網友的熱議。有人說打的菜還不讓人嘲諷，憑什麼？也有人說憑心而論，每一局比賽都一個非常菜的隊友，你如果嘲諷他他絕對BB回來甚至掛機，普通玩家都是如此，別人嘲諷了我我為什麼不能罵回來？所以這裏不應該玩雙標，職業選手也是人。你們怎麼看呢？
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