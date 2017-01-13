《巫師之昆特牌》是由《巫師3：狂獵》衍生出的一部卡牌遊戲，下面我們為您帶來了《巫師之昆特牌》封測版玩法介紹與體驗心得，一起來看看巫師之昆特牌好玩嗎？

遊戲介紹

《巫師之昆特牌》是由CD Project RED製作的回合制卡牌遊戲，本作脫胎於《巫師3狂獵》中廣受好評的同名卡牌遊戲。在本作中將包含單人模式，遊戲剛開始你只有 10張牌，你必須小心遊戲才能生存。遊戲分為四大勢力，特殊牌還會有特效。

體驗心得

作為第一手就玩上《巫師3狂獵》的玩家，筆者很快就在遊戲中接觸到了這個之後果然大火的遊戲中的遊戲——昆特牌。這個規則簡單，易於上手，又充滿了策略感的卡牌遊戲的確十分吸引人，而CDPR也十分雞賊的將需要收集的卡牌猶如天女散花一般放在了遊戲的各個角落和專屬的支線任務之中，無疑為遊戲加入了一份別樣的活力。因此筆者一度還擱置了攻略進度，沉迷於遊歷天涯，跟各處的酒館老闆較量牌技，收集卡牌。

△還找什麼女兒，我要成為昆特牌大師！

昆特牌這個小遊戲的火爆甚至在玩梗上有超越了《巫師3》遊戲本身的架勢，主要還是許多劇情NPC也可以跟傑洛特來上一把昆特牌。你前一刻還在跟男爵交談嚴肅、悲傷的話題，選擇項一轉，男爵又會十分驕傲的答應你的昆特牌對局邀請，這多少有些喜劇效果。

△所以當時一度玩梗成風……

不管怎樣，CDPR倒是真能感覺到玩家對於這款小遊戲的熱愛，也在後續遊戲的DLC里專門對昆特牌進行了不少的內容追加，更是在後續的DLC《血與酒》之中加入了昆特牌的新勢力「史凱利傑」與相關的昆特牌大賽任務，此舉當然也被昆特玩家戲稱迎來了「昆特牌新資料片」。

△《巫師3》中的昆特牌

這不，就在《血與酒》發佈消息后的不久，CDPR就放出了消息，這回他們真的將《昆特牌》抽離出了遊戲，而真的做成了一款獨立的卡牌對戰遊戲。在預告片中，玩家化身傑洛特、葉奈法等遊戲角色，在酒館中酣暢的享受昆特牌的樂趣…看起來倒是十分讓人期待。不過真正了解卡牌遊戲的玩家，多少還是會明了，原版的《昆特牌》本質是個卡牌收集遊戲，也並沒有卡牌強度平衡的說法，後期入手的強力卡牌足夠填充整個卡組，而弱的卡牌除了過渡就沒有其他存在意義。放在一輪游的單機遊戲之中，玩家們可以享受收集卡組的樂趣，而如果重心轉移到了線上玩家對局，就意味著整個遊戲需要進行一番不小的改造。

△原本遊戲中的間諜卡極其強力，尤其以此卡為最

玩法介紹

規則的修繕，更平衡與豐富的對局

新版的《昆特牌》其實早先就開始進行封閉測試了，就算是本篇評測——準確說應該是一個前期試玩心得——發佈時，本作也還是停留在封測的階段。這一波的更新主要是加入了中文以及中文語音，至於距離公開測試以及正式面世還要多久，就只能打一個問號了。

△戰役還沒有開放，現在已經能與玩家進行匹配遊戲，但排位賽依然是被鎖定的

而之前也提到了，《昆特牌》本身作為一款RPG遊戲的小遊戲而言，要素豐富，易於上手，且富有樂趣。但本身的內容不夠全面，平衡性處理也非常糟糕，最典型的就是遊戲中的[間諜]卡牌，真可謂是間諜多者得天下。這些都是需要在正式單飛后大改的，甚至需要在保留遊戲最原始的[戰力對抗]和[3局兩勝]的核心上，對其他許多內容進行大幅修繕。而CDPR似乎的確也是這麼乾的。

△顯然遊戲的核心玩法沒有太多更改

這裏就筆者自己遊玩時發現的一些改動，可以看出與原作的遊戲差別頗大，倒是隱約可以看出幾款主流卡牌對戰遊戲的影子。對筆者而言，最典型的莫過於類似「戰吼」和「亡語」效果的卡片了。

規則的改善

*第一局對戰結束后，雙方都能夠從牌組各抽兩張牌，且由勝者先出牌

*第二局對戰結束后，雙方都能夠從牌組各抽一張牌

*天氣卡有了便利性的效果改動，可以選擇替換成一張「銅」卡牌，以免在你不需要天氣卡時卡手狀況太過嚴重，導致無牌可出。

*卡牌加入了語音，還是中文，生動性不錯的

*增添了許多指定的類似「戰吼」效果的特殊能力

*卡牌分三個階級，銅、銀、金。金色卡牌依舊能夠免疫大多數卡牌的效果。

△加入了原版中沒有的指定單位效果

△英雄技能也更加傾向於強力和實用

△天氣卡牌多了「重鑄」的效果

卡池與抽卡

與原版遊戲一樣，無論是構建卡組，或者是卡牌本身的構成，都是圍繞著勢力做文章。如果你是爐石玩家，或許可以相對簡單的用「職業」來理解。原版遊戲中，一共有「北方領域」「松鼠黨」「尼弗珈德」「怪獸」以及后加入的「史凱利傑」五個勢力。目前遊戲中的勢力只有四個，原版中強勢的勢力「尼弗珈德」目前則未開放。

△目前存在於遊戲中的勢力

此外，遊戲中每一個勢力也有「領袖卡」的區別，不同的領袖卡擁有不同的技能，也會對卡組構築產生不同的影響。

至於抽卡模式，與爐石相同，一包5卡，且能在翻卡前看到代表卡牌稀有度的光芒，但一次抽取四張，第五張則是三選一的選擇卡牌。 這個規則也可以是，如果前四法都沒有藍光，那就意味著三選一的三張卡牌里會出現藍色或以上。

總結

嗯，一款卡牌遊戲，還是在封測階段的卡牌遊戲，純粹作為一個單機遊戲玩家的筆者，其實是不夠有資格打分的，筆者也認為即使是萬智牌的比賽選手，恐怕也很難來給現在階段的《昆特牌》定義一個具體的分數。大家現在階段可以做一個前瞻，了解一下現在的遊戲進度，或許因為遊戲背景的關係，《昆特牌》不會如《爐石傳說》一樣火遍大江南北，但如果品質優秀，也能夠成為一款不錯的卡牌對戰遊戲。