《黑暗之魂3》中後期從洛斯里克城那個篝火往回走殺掉三個騎士和三個祭祀可以有效刷魂，裝上銀蛇和渴望盾的話大概一趟在15000多一點點的樣子。下面就為大家帶來具體的打法，希望啊大家喜歡。

魂多歸多，但是在刷的時候遇到了各種困難，給第一次來這裏刷魂的萌新解惑，如何快速有效地進行刷魂而不是總是丟魂在這裏。

我們從傳送到洛斯里克城那個點的一瞬間就要起身向後轉，能看到一個兩個洛騎在朝門外走，前面那個是拿槍的我們稱之為槍騎，後面那個拿劍的我們稱之為小洛騎（為什麼稱之為小呢因為大洛騎的眼睛是紅的）。

第一時間起身向後轉的同時要跑向那個小洛騎直到他轉身把那個拿劍的洛騎勾引回來。

對於這個低級洛騎的戰鬥方式大家應該在打冰狗就是冷冽谷的獵犬之前都有一定的了解了，準備攻擊-斜劈 準備攻擊-突刺 橫砍兩刀加突刺或者橫砍兩刀。

洛騎的弱點主要在於韌性較低，一把加7的直劍能刀刀出硬直（當然是在普通情況下）萌新這裏用的是黑暗劍，黑暗劍在直劍裏面應該算是攻擊距離蠻遠的但是要注意不要貼牆容易鐺

所以在那個洛騎往你這裏沖的時候你就把握好距離先出手一個四連（精力足夠的話連光！）加后翻滾！這裏把握好距離這幾個字請各位好好理解=w=在你看到洛奇的劍往他右邊揮起來的時候如果你還沒有按出攻擊鍵那麼請立刻朝後方翻滾

兩次！ 因為那個突刺距離較遠但是我們的精力要留在出刀上不能留在盾擋上。

如果這一招成功的話，一把加9的黑暗劍基本是可以六連直接殺掉的，沒殺掉的話請看第二招。

小洛騎還有個問題就是收招很慢，但是動作再慢也比你翻滾來回快，所以在二人轉的同時最重要的還是四個字：控制距離。

怎麼樣的距離最合適呢？兩個方案，和他貼身然後他出盾擊正好打不著你。這裏說的打不著是你舉著盾但是兩個人的盾牌沒有碰撞。其次是他的兩連橫劈正好打不著你。

這個距離要是掌握好了就非常好，我們出手的時機應該是他盾擊出來收盾的時候，或者他第二招橫劈動作最大的時候。

這時候依然是四連后滾，為什麼有精力也不用光呢？因為涉及到出招時機如果稍微慢一點我們在第五刀的時候會和洛奇有個拼刀的過程，就是兩人同時出手然後同時受傷害硬直。小洛騎和大洛騎的動作是一樣的，拼刀的時候都是一個下劈，這個下劈是非蓄力攻擊力傷害最高的，小洛騎拼一下無傷大雅最多喝口果粒橙，但是養成習慣不小心在大洛騎那邊用上了就很容易翻車，所以以刷魂為主的我們還是要謹慎為主。

上面這兩招適合所有直劍中盾洛騎，相信各位如果看過谷歌的鬼畜第一下擋第二下彈視頻能學會也是非常不錯的，但是個人覺得萌新還是老老實實的莽比較容易對付同一個屬性的敵人。

這裏的控制距離非常的難掌握，我第一次覺得自己對距離的感覺很敏銳是在被大斧紅靈教育的時候，然後運用到了街舞隊的戰鬥裏面並且成功一命莽過。

關鍵還是在於兩刀都不能讓他砍到，如果第一刀鐺了那麼請立刻朝後翻滾，或者朝前有節奏翻滾，這裏「有節奏」請各位自行理解。

殺掉小洛騎之後往回走殺掉兩個祭祀，這裏稍微注意一點，小洛騎的戰鬥時間不能太長不然槍騎就在返回的路上了，我們是要躲在角落裡陰他一把的所以要控制小洛騎的戰鬥時間。

第二個遇到的祭祀應該是在一個彎形樓梯二樓的岔口裡面，我們殺掉第二個祭祀的時候如果被槍騎在樓下看到了沒事，他只是會盯著你看，這時候請慢慢地一步一步走到那個岔口和樓梯拐角處的那個大柱子後面用柱子擋住槍騎的視線，然後槍騎一定會收回目光按照自己的巡邏路線繼續走。這時候我們就要躲在這個柱子後面並且盡量靠近柱子，等槍騎巡邏回來從樓梯踏上二樓的第二步開始慢步走向槍騎但是不要背刺！

這裏我們靠近他之後，大概在一步的距離，先放開走路按鍵，就是讓自己的走路變成跑，然後立刻猛擊攻擊鍵，槍騎這時候會有提槍轉身的動作我們的直劍也會在這個時候接觸到他的身體。

這裏要注意觀察，在砍第四刀的時候如果槍騎做了一個收槍準備突刺的動作那麼就繼續砍到精力用光，如果他巨盾那麼就直接后翻拉開距離。運氣好的話這裡能+9黑暗劍6連直接帶走，運氣不好的話進入到二人轉階段。

這裏二人的時候很容易被迷惑，首先槍是能在舉盾的時候同時突刺的，所以槍騎在單手雙突刺或者單突刺的時候請盾擋或者后滾翻躲避，對付槍騎的時候要一直側向移動，往右為佳，以防他雙手持槍放戰技被破盾受傷擊倒。

我們二人轉的時候依然是要控制距離，槍騎一旦被近身就很喜歡用大盾盾擊你的怪，還是那句話，盾擊不要被打到然後出手！

萌新一開始很容易被迷惑，槍騎突刺收槍的時候攻擊他會被盾擋住，但是盾擊收盾的時候槍騎雖然看起來被盾牌當了個嚴嚴實實但是這時候卻是他實際上空門大開的時候！打到被擋然後朝後翻滾！

槍騎還有幾個招式，持槍橫掃的同時他自己也是不會受到盾牌防禦的，但是我們打怪的時候應該要認準一個弱點出擊，如果同時關注多個弱點的話容易翻車和反應不及時。