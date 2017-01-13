《WWE2K17》最低配置要求一覽 什麼配置能玩北京新浪網 (2017-01-13 19:54)
《WWE2K17》將要與2月7日登錄PC平台，官方放出了PC平台的配置要求，下面為您帶來了《WWE2K17》最低配置要求一覽，快來看看你的電腦能玩《WWE2K17》嗎？
PC版最低配置：
操作系統：64-bit：Windows？ 7 （latest updates）
處理器：Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150
內存：4 GB RAM
圖形：GeForce GTX 660 / Radeon HD 7770
DirectX 版本：11
存儲空間：需要 50 GB 可用空間
音效卡：DirectX 9.0c compatible sound card
附註事項：At least 2 GB DDR Video Memory
推薦配置：點擊進入
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