《鋼鐵雄心4》對於新手來說國家的選擇也是很重要的，今天就為大家帶來了鋼鐵雄心4新手國家選擇與玩法技巧解析，讓大家看看新手應該怎麼玩，大家可以學習下，希望有幫助。

這新手攻略，是告訴你，你可以從哪開始探索這個世界。能讓你儘可能的享受這個遊戲的樂趣，和探索未知領域的快感。並且不那麼難受。

1。看海

當你打開界面，除了地圖什麼都看不懂的時候，什麼機制都不明白。請選擇一個與世無爭的小國看海。南美，中亞等遠離二次世界大戰的地方。看著風起雲湧，順便大胆的去按你能按的所有選項。一個什麼都不懂的萌新，也不會捅出太大簍子。最好是有港口的，一艘潛艇的海軍，開戰之後入個盟，也能全球溜達，豈不是美滋滋。趁早吞併周圍倆小國，自己暗爽。你有足夠的時間搞清楚政治，科技，生產，軍事，人力，裝備的基本概念。速度調慢，多嘗試多琢磨，有些東西不按照你設定的辦，肯定是有原因——為什麼我不能開展？為什麼我的科技那麼慢？為什麼我的部隊打不過別人的？我該幹什麼？這些問題，在你真正體驗過一兩次低速看海生涯之後，都會有初步的概念。

2。美蘇兩大國

美蘇兩大爸爸國，作為已經熟悉了操作和各項功能，看過海的老新人來說是比較方便上手的。一方面這兩個國家實力強悍，二來歷史線路不需要相互敵對。

政治上超然，產能爆表，資源充足，潛力大，科技槽多，得道多助。這幾點決定了兩大爸爸國具有極高的容錯性。

建議從蘇聯上，因為相比於陸戰，海空戰沒有那麼完善和成熟。清洗趁早，西班牙內戰把自帶的坦克師派過去，別學74師玩中間開花基本就是開無雙節奏。

之後中日開戰，給毛爺爺4個山地，給委員長8個師炮兵，再給委員長援助一點老槍運輸艦啥的。練兵順帶就能把技術熟練了。如何以小博大，如何吃餃子，如何利用質量和速度優勢殲滅有生力量。

就算玩脫了也沒事，將來點焦點，割讓遠東不和日本開戰就好。

美國的核心在於玩政治，如何快速擺脫蕭條。開戰之後在於如何用捉襟見肘的人力，發揮最大功效。建議搶制空，拼產能，戰略戰術轟炸加小範圍跳傘。可以學習如何將優勢轉化為實地，空降特種作戰。

當然，沒有體會過的新人可能並不理解我說的這些是什麼。隨便玩，按照歷史進程，只要別太蠢新，問題不大。

3。老人軸心

這一代能做到小鬍子的野望，就算你這個遊戲已經畢業了，小鬍子開局難度就全玩家平均水平來說不算簡單的。初始兵力等級和軍事技術，將領等級這些有限的優勢，必須儘快轉化成可以持久的產能-資源-人力三件套潛力優勢才有可能玩下去。早戰，快戰，要求不僅能打贏，還能打的快，還能宣稱早。德國，義大利，日本都是。人力和產能都捉襟見肘，資源更是不強不行。科研得盤算著點，政治點更得盤算著用，處處都需要精明與算計。能夠玩好軸心三國，算是這個遊戲已經玩明白了。

真拖到4344年，如果兩大爸爸國依舊領土完整，和你敵對。這個檔基本上就很難玩了。

4。小國大業

平獨鎮露大波波，土耳其斯坦的全球戰略，蘇維埃大哥之唐努圖瓦的野望。這些難度分先後，如果你不知道這些說的是什麼，請從前面低難度開始玩。

這些國家的玩法需要更多對遊戲機制的把握，許多違反常識，近似於bug的設定需要你去利用，比如1個營的師，比如1比20的戰損。比如陣營殺。

我自己也才在初級階段，頂多玩玩大波波。所以沒什麼特別好的建議。

5。逆轉乾坤

能夠完成人所不能完成之事，逆轉乾坤，顛倒未來，39年盧森堡——酋長之野望。用一個已經接近酋長的檔tag到一個小國然後再逆推。這類大神我等還是仰望為好。

6。隨心所欲

想怎麼搞怎麼搞，狂派改派一起上

經過提示，才發現從寫字板上剪切過來的時候2忘了現在補上。