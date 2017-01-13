密爾沃基雄鹿隊老闆Wesley Edens以及堡壘投資集團（Fortress Investment Group）將在接下來幾周內發起新的電競品牌FlyQuest，一名消息人士透露。

在初期該戰隊只會有一支電競隊伍，即前不久從Cloud9花250萬美元買到的LCS次級聯賽隊伍，同時他們正在尋找潛在的機會進入更多的項目不過目前還沒有明確打算。

二隊原隊員Hai 「Hai」 Lam現在是FlyQuest隊員

這場交易的投資集團選擇了Wesley Edens的兒子Ryan Eden和堡壘投資集團的總監Sarah Watterson來幫助FlyQuest的運營，後者與密爾沃基雄鹿隊合作多年。

FlyQuest擁有原Cloud9次級聯賽戰隊的四名隊員：上單 An 「BalIs」 Van Le、中單Hai 「Hai」 Lam、ADC Johnny 「Altec」 Ru、輔助Daerek 「LemonNation」 Hart。Cloud9二隊原來的打野選手Juan Arturo 「Contractz」 Garcia將留在Cloud9並在下賽季轉入一線隊。