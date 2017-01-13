DNF女聖職者一轉女聖騎士全技能詳細屬性 女聖職攻略

15級技能 光之祝福（被動）

[技能說明]

受到光之祝福的聖職者基本攻擊屬性轉換為光屬性攻擊並提高光屬性抗性和異常抗性。此外攻擊敵人時減少光屬性抗性。

持續一定時間並可以疊加。

[技能屬性]

光屬性抗性增加值：20

狀態異常抗性增加：10

屬性抗性減少值：20

持續時間：10秒

屬性抗性減少疊加數：3層

15級技能 啟示：聖騎士（被動）

[技能說明]

聖騎士的基本攻擊，跳躍攻擊，衝擊攻擊轉換為魔法獨立攻擊。

增加攻擊速度，攻擊範圍，聖騎士技能攻擊。

[技能屬性]

攻擊速度增加比率：5%

技能攻擊增加比率：15%

15級技能 啟示：領域（被動）

[技能說明]

學習后可以領悟領域技能及提升智力。聖騎士部分技能受到智力影響。但光環，道具觸發智力，主動技能提升的智力不會影響狀態效果

[技能屬性]

智力增加值：258

15級技能 勇猛祝福10級數據

[技能說明]

增加一定範圍內隊員的物理，魔法，獨立攻擊和力量，智力，命中率並增加自身技能攻擊。

技能攻擊增加效果從20級開始不會提升。

自身無法享受到物理，魔法，獨立攻擊和力量，智力增加效果。

對存在男聖騎士武器祝福，智慧祝福，黎明祝福狀態的目標勇猛祝福無效。

對存在勇猛祝福的目標武器祝福，智慧祝福，黎明祝福無效。

[技能屬性]

狀態範圍：900px

持續時間：120秒

物理攻擊：24

魔法攻擊：17

獨立攻擊：40

力量：86

智力：74

命中率：23.2%

技能攻擊力：20%

15級技能 神聖之盾

[技能說明]

向前投擲神聖之光造成光屬性魔法爆炸傷害。

[技能屬性]

爆炸攻擊：53970

20級技能 十字架精通（被動）

[技能說明]

裝備十字架時提升獨立攻擊，施放速度，魔法暴擊率。

[技能屬性]

獨立攻擊增加比率：20%

施放速度增加比率：15%

魔法暴擊率增加比率：10%

20級技能 守護祝福

[技能說明]

增加一定範圍內隊員的HP MAX，MP MAX，物理/魔法防禦，體力，精神並分擔一定的傷害。HP1時不會分擔傷害。智力影響狀態效果。

有男聖騎士的喇叭，守護標誌時無效。反之相同。

[技能屬性]

狀態範圍：900px

持續時間：120秒

HP MAX：829

MP MAX：829

物理防禦：4931

魔法防禦：4931

體力：119

精神：119

分擔傷害：5711

20級技能 勝利之矛

[技能說明]

投擲神聖之力生成的長矛。勝利之矛穿刺敵人造成魔法傷害並控制。

最終爆炸追加造成魔法傷害。蓄力上限時增加控制時間。

[技能屬性]

長矛穿刺攻擊：26387

長矛爆炸攻擊：52774

蓄力上限時間：0.3秒

控制時間（默認）：2秒

控制時間（蓄力）：2.5秒

25級技能 神聖之光

[技能說明]

對一定範圍內隊員賦予吸收傷害的護盾。

持續時間內減免傷害並不會進入僵直以及增幅守護祝福的效果。

持續時間結束后護盾爆炸造成光屬性傷害。

持續時間內再次輸入技能鍵時立即引爆。

[技能屬性]

狀態範圍：900px

持續時間：8秒

護盾爆炸攻擊：255860

物理傷害減免比率：30%

魔法傷害減免比率：30%

守護祝福效果增幅比率：20%

25級技能 洗禮之光

[技能說明]

前方生成洗禮之光攻擊敵人。按住向下技能鍵施展時在近距離施放洗禮之光。

[技能屬性]

魔法攻擊：124483

30級技能 榮譽祝福

[技能說明]

祝福一定範圍隊員提高力量，智力並增加自身技能攻擊。

技能攻擊提升效果20級開始不會提升並增加力量，智力效果對自身無效。智力影響物理，魔法，獨立攻擊，力量，智力提升效果。

有男聖騎士榮譽祝福效果時無效。反之相同。

[技能屬性]

狀態範圍：900px

持續時間：120秒

力量增加：120

智力增加：120

聖騎士技能攻擊增加比率：30%

30級技能 聖光盾

[技能說明]

神聖之力前方生成光之盾。護盾快速推進擊退敵人造成光屬性傷害。

最終爆炸造成追加魔法傷害。

[技能屬性]

衝撞攻擊：69408

爆炸攻擊：161932

35級技能 勇猛領域

[技能說明]

展開勇猛領域增加範圍的隊員狀態效果並對敵人造成光屬性傷害。

[增幅技能]

勇猛祝福，榮譽祝福施展技能中減免所受傷害並增加異常抗性。

施展技能中可以移動並快速輸出攻擊鍵時減少持續時間增加多段攻擊間隔，輸入跳躍鍵立即取消。

[技能屬性]

範圍：500px

持續時間：8秒

狀態增幅比率：20%

狀態異常抗性增加值：200

聖騎士減免所受傷害：50%

領域魔法攻擊：15676

領域多段你攻間隔：0.4秒

領域最大攻擊次數：20

35級技能 教誨

[技能說明]

祝福周圍隊員使其身輕如燕。祝福隊員大幅度增加移動速度。

進入下一個地圖時解除效果。

[技能屬性]

狀態持續時間：8秒

移動速度增加比率：+50%

35級技能 光之環

[技能說明]

通過神聖之光生成光環后收緊光環聚集敵人造成多段魔法攻擊。

持續一定時間后爆炸造成巨大魔法傷害。

[技能屬性]

多段間隔：0.2秒

多段攻擊：6494

終結爆炸攻擊：84397

40級技能 復活

[技能說明]

通過神聖之力復活死亡的隊員。

跟女聖騎士組隊情況下死亡時瀕死會持續一定時間。

死亡情況下自身狀態還會持續並受到復活效果時恢復一定HP，MP復活。死亡時可以通過復活幣復活但狀態會解除。

[技能屬性]

復活範圍：600px

瀕死持續時間：10秒

可以復活的隊員數：3

復活隊員HP，MP恢復比率：20%

40級技能 凈化之雷

[技能說明]

通過神聖之力召喚閃電造成光屬性傷害。

受到終結之雷的目標解除狀態並一定幾率進入懺悔狀態。

高級/精英/領主/深淵效果減少。對人類幾率和持續時間大幅度減少

[技能屬性]

多段閃電攻擊：22187

終結閃電魔法攻擊：166459

懺悔幾率：91.7%

持續時間：14.90秒

解除狀態數：5

45級技能 再生領域

[技能說明]

生成再生領域解除範圍內隊員異常並恢復生命。

施展技能中減免所受傷害並增加異常抗性。

施展技能中可以移動。輸出跳躍鍵取消。

[技能屬性]

範圍：500px

持續時間：5秒

聖騎士抗性增加值：200

聖騎士傷害減免比率：50%

HP恢復比率：每秒50%

同時解除異常狀態數：5

解除狀態異常等級：自身等級+10級

45級技能 聖光十字

[技能說明]

神聖之力生成光之十字架砸向前方敵人並造成浮空。

隊員觸碰地面生成的聖光時增加狀態（女聖職者的狀態）持續時間。

增加效果只能適用一次。

[技能屬性]

魔法攻擊：487237

隊員狀態時間增加：30秒

50級覺醒 勝利女神

[技能說明]

掀開蘊含神之力的聖書祝福隊員。

增加隊員的力量，智力，攻擊速度，移動速度。

祝福結束后召喚勝利十字架插向地面。此時生成的聖光造成光屬性多段攻擊，最終爆炸造成追加魔法攻擊。智力影響轉檯效果。

對天啟之珠範圍內隊員無效，反之相同。

3級：勝利女神攻擊+10%

6級：施展中無敵

9級：狀態持續時間+5秒

[技能屬性]

範圍：2000px

持續時間：15秒

力量：239

智力：239

攻擊速度：15.5%

移動速度：15.5%

物理防禦：3027

魔法防禦：3027

多段攻擊間隔：0.1秒

多段你攻擊：23946

爆炸攻擊：790163

50級被動 誠實的熱情

[技能說明]

誠實的熱情感動隊員增加四維屬性，攻擊/移動速度。此外聖騎士技能命中敵人時追加提高隊員狀態持續時間。

[影響技能]

勇猛祝福，守護祝福，榮譽祝福

[技能屬性]

範圍：900px

力量，智力：329

體力，精神：128

攻擊速度增加比率：10%

移動速度增加比率：10%

追加持續時間：+10秒

60級技能 懺悔重擊

[技能說明]

通過神聖之力生成巨大的光之十字架揮動。

吸附敵人並擊退。

[技能屬性]

第一擊揮動攻擊：109016

第二擊揮動攻擊：163532

70級技能 大天使祝福

[技能說明]

通過大天使之力祝福隊員。一定時間增加攻擊速度，移動速度，施放速度。持續時間內技能命中敵人時獲得大天使之力。

再次輸入技能鍵時引爆隊員的大天使祝福效果造成光屬性魔法傷害。

大天使之力累計越多爆炸範圍越大。

[技能屬性]

範圍：900px

持續時間：30秒

攻擊速度增加比率：10%

移動速度增加比率：10%

施放速度增加比率：10%

爆炸攻擊（自身）：408390

爆炸攻擊（隊員）：102105

大天使之力疊加數：7