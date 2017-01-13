1月11日，《魔獸世界》國服再次大規模封禁了一批帳號，原因是這些帳號利用BUG刷等級。

官方稱發現有部分玩家在遊戲過程中通過惡意利用BUG重複擊殺至高嶺任務怪「馬拉凱」，這極大地影響了遊戲公平性及其他玩家的正常遊戲體驗。隨後，官方及時修復了該BUG。同時，為維護良好的遊戲環境、保證遊戲的公平性，將對所有惡意利用BUG的違規賬號採取相應處罰措施，這些賬號將會視情節嚴重程度處以7天至1個月不等的賬號凍結處罰。若再次出現同樣行為，官方保留永久凍結賬號的權利。

在此希望玩家們引以為戒，公平遊戲。