英雄聯盟國服終於宣布上線《英雄聯盟宇宙》，同時「英雄聯盟宇宙」官微也宣布了這一事件。在即北美、台灣等地相繼上線此項目之後，國服的玩家們終於迎來了中文版的《英雄聯盟宇宙》。

「英雄聯盟宇宙」世界觀平台1月13日正式上線啦！

這裏彙集了英雄聯盟世界觀的所有內容，

不僅有瓦洛蘭大陸上驚心動魄的故事和傳說，

還有豐富的城邦原畫、英雄漫畫，更有官方高品質的CG、MV和英雄藝術設計。

英雄們之間有著怎樣千絲萬縷的聯繫？

不同勢力之間的拼爭較量結果如何？

來英雄聯盟宇宙，所有答案等你揭曉！

《英雄聯盟宇宙》整合了最新版本的英雄背景故事、地區背景資料以及原畫插圖等等元素。可以說是英雄聯盟從一款遊戲發展成一項文化的象徵產品。在這個頁面內，網友們可以很方便地查看各大地區的風景，例如艾歐尼亞的秀水青山、恕瑞瑪的黃沙漫漫、弗雷爾卓德的冰天雪地等等，從背景故事、原畫插圖中感受到瓦羅蘭大陸上的不同風景。

相較於曾經的英雄專題頁面，在《英雄聯盟宇宙》頁面里不僅僅向網友們展示了英雄的一些基礎資料，例如遊戲信息、角色定位、所屬地區，帶有濃厚個人色彩的宣言等等，還展示了與之有關的其他英雄——從背景故事上的「有關」，而非遊戲內的有關——例如，卡特琳娜與魔蛇之擁卡西奧佩亞是家族姐妹，亡靈戰神塞恩與卡特琳娜同屬於諾克薩斯軍隊等等。一個英雄的背景故事與其他英雄的背景故事聯動起來，從而形成一個立體的《英雄聯盟宇宙》，就像一張網，網友們可以從一個點任意穿梭到其他的網點之上，領略英雄聯盟遊戲背後所蘊藏的故事。

不僅如此，遊戲還整合了迄今為止，英雄聯盟所有的動畫電影，並納入了相關英雄的頁面之中。網友們再也不用一個一個視頻去尋找了，在《英雄聯盟宇宙》中漫步（微博），即可領略各個英雄在動畫熒幕上的靈活演繹。

同時，藝術畫廊還整合了關於某個英雄的精選原畫作品，想知道亞索、瑞雯的劍具體是長什麼樣子的嗎？藝術畫廊里可以看見這些神兵利器的設定圖，你還能了解某個英雄從初稿到定稿時，不同外表內涵的細節。還能領略到精美同人作品的震撼之處。可以說，《英雄聯盟宇宙》為廣大喜歡英雄聯盟這款遊戲打開了一個新世界的大門。

小編在此想說的是，一款遊戲的生命力，遠非遊戲本身的質量（玩法，平衡，推陳出新）那麼簡單。談及世界上偉大的遊戲，無一不蘊有深刻的文化內涵，傳奇大作們都會建立起屬於自己的世界，讓玩家們感覺自己身處一個真實的宇宙之中。而《英雄聯盟》亦是如此，它的生命力，不僅僅來源於官方團隊的努力，還來源於玩家們的熱愛與激情，來源於玩家們所提供的源源不斷的生命力。只有當《英雄聯盟》向我們打開了一個宇宙的窗口時，我們才得以窺見這個宏偉世界的一部分；而當我們真真正正立足於這個世界時，《英雄聯盟》的宇宙才得以大功告成。