1月13日，在對瑞士進行國事訪問、出席世界經濟論壇2017年年會並訪問瑞士國際組織前夕，國家主席習近平在瑞士媒體發表題為《深化務實合作 共謀和平發展》的署名文章。文章如下：

深化務實合作 共謀和平發展

—— 在瑞士《新蘇黎世報》發表的署名文章

中華人民共和國主席 習近平

我很高興2017年第一次出訪就來到瑞士這個美麗的國家。這是我首次以中國國家主席身份訪問瑞士，也是新世紀以來中國國家元首對瑞士進行的首次國事訪問。

瑞士著名詩人、諾貝爾文學獎獲得者施彼特勒說：「找到同呼吸、共命運的朋友是人世間最大的幸福。」訪問期間，我將同瑞士聯邦委員會、聯邦議會領導人會談會見，同社會各界進行廣泛接觸和交流。我將赴達沃斯出席世界經濟論壇2017年年會，併到日內瓦、洛桑訪問聯合國機構和國際組織總部。我對這次瑞士之行充滿期待。

（一）

中瑞兩國雖然相距遙遠，但瑞士對中國人民來說並不陌生。瑞士被譽為「歐洲屋脊」和「科技創新之國」，風光秀美，人民勤勞，經濟發達。

中瑞兩國交往合作源遠流長。早在上世紀初，瑞士鍾錶、製藥、紡織、機械產品就已經遠銷中國，瑞士金融保險機構也在華開展業務。

上世紀50年代，瑞士成為最早承認並同新中國建交的西方國家之一。1954年，周恩來總理率團出席日內瓦會議，向世界展示了新中國外交的風格和特色。

中國實行改革開放之初，瑞士企業就在華設立了第一家中外合資工業企業。進入新世紀，瑞士在歐洲國家中率先承認中國市場經濟地位。

近年來，瑞士成為首個同中國簽署並實施自由貿易協定的歐洲國家。在支持人民幣國際化、參與創立亞洲基礎設施投資銀行、互免持外交護照人員簽證等方面，中瑞合作展現了與時俱進、敢為人先的創新精神，對中歐合作發揮了示範作用。

中瑞關係保持高水平發展。去年4月，我同來中國進行國事訪問的施奈德-阿曼聯邦主席一道，宣布建立中瑞創新戰略夥伴關係，這是中國首次同外國建立以創新為標誌的戰略夥伴關係。中瑞關係進入新的發展階段。

中瑞兩國是不同社會制度、不同發展階段、不同大小國家友好合作的典範。這是因為兩國人民彼此懷有友好感情，更是因為雙方相互尊重各自選擇的社會制度和發展道路，秉承平等相待、創新共贏的合作精神發展雙邊關係。

在當前國際形勢複雜多變、世界經濟復甦乏力的背景下，中瑞攜手合作，全面深化創新戰略夥伴關係，可以造福兩國人民、帶動中歐關係發展，也可以為當今國際關係穩定發展、世界經濟復甦、貿易自由化作出積極貢獻。

面向未來，我們兩國要在以下方面作出努力。

—— 保持高層交往。發揮兩國各層級對話和磋商機製作用，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互理解和支持。

—— 創新務實合作。通過建立中瑞高水平創新合作等平台，推動兩國企業、高校、科研機構開展創新合作，拓展節能環保、氣候變化、知識產權、金融、生態農業、社會保障等領域合作。加強在聯合國等國際組織及國際事務中的協調和合作，共同致力於和平解決國際爭端，為國際形勢注入穩定因素。

—— 加強人文交流。以簽署中瑞新的文化合作協議、中國在伯爾尼建立中國文化中心、共同舉辦中瑞旅遊年為契機，擴大兩國民間和青年交流，便利兩國人員往來，加強兩國旅遊、冬季運動、職業教育、地方交往等領域合作，鞏固中瑞關係社會基礎。

—— 完善中瑞自由貿易區。積極探討升級中瑞自由貿易協定，發揮其示範作用，共同維護自由開放的國際貿易和投資體系。利用亞洲基礎設施投資銀行、中國—中東歐國家合作等多邊合作平台，助力中歐「一帶一路」合作。

（二）

2016年9月，在美麗的西子湖畔，在二十國集團領導人杭州峰會上，中方同各方凝聚共識，為構建創新、活力、聯動、包容的世界經濟注入了新動力。今年，我首次赴達沃斯，希望在世界經濟論壇年會上同各方坦誠深入交流，增強應對挑戰的信心，推動世界經濟恢復增長。

瑞士達沃斯世界聞名。每逢新年伊始，來自世界不同地區、國家、領域的各界人士在此聚會，交流觀點，碰撞思想，吸引著世界的目光。特別是國際金融危機爆發以來，世界經濟論壇年會成為各方集思廣益、對話合作的重要平台。這種同舟共濟、共克時艱的精神為促進世界經濟復甦發揮了積極作用。

當前，人們普遍對世界經濟發展前景感到焦慮，反經濟全球化思潮、民粹主義、貿易保護主義明顯上升，主張對現行發展道路、分配製度、治理模式進行反思和變革的聲音增多，世界經濟走向成為各方共同關心的問題。

中國一直同包括歐洲國家在內的世界各國一道，探索應對全球發展面臨的挑戰。我們主動適應外部環境變化和中國經濟發展新常態，以創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念為指引，推進供給側結構性改革，培育增長新動能，取得積極成效。中國將繼續為世界經濟增長提供巨大市場空間，繼續成為各國投資的熱土，繼續為增進各國人民福祉作出貢獻。

（三）

日內瓦在近現代國際關係史上具有舉足輕重的地位，見證了聯合國及其專門機構等政府間國際組織的發展，提供了達成伊朗核、敘利亞、中東和平進程等重要熱點問題階段性協議的平台，促成了《日內瓦公約》、《全面禁止核試驗條約》等一系列國際條約和法律文書的通過。

1971年，中國恢復在聯合國合法席位並重返位於日內瓦的國際機構后，深入參與和平、安全、發展、人權、社會等各領域治理，為人類和平與發展的崇高事業作出了自己的貢獻。中國和各國人民通過長期探索特別是在日內瓦的多邊外交實踐，倡導了主權平等、和平和解、法治正義、開放包容、人道主義等理念和原則。這些既體現了日內瓦多邊主義精神的內涵，也是中國外交的傳統。

我這次訪問聯合國日內瓦總部，是想同各方重溫歷史，弘揚各方公認的外交理念，探索構建人類命運共同體這個重大命題，就建設一個更加美好的世界聆聽各方意見。

世界衛生組織是負責衛生事務的聯合國專門機構，為完善全球衛生治理、維護世界人民健康作出了重要貢獻。衛生既是中國發展的重要方面，又是中國對外合作的重點領域。中國同世界衛生組織的合作，提升了中國衛生與健康事業水平，也對全球衛生事業作出了貢獻。我期待著同陳馮富珍總幹事就中國同世界衛生組織合作充分交換意見。

國際奧林匹克運動走過了100多年的歷程，對實現人的全面發展，增進各國人民友誼，推動世界和平、發展、進步事業發揮了積極作用。中國始終是奧林匹克運動的積極支持者和參與者，舉辦了2008年北京奧運會、殘奧會和2014年南京青奧會，正在積極籌辦2022年北京冬奧會、冬殘奧會。我很高興有機會訪問國際奧委會，聽取巴赫主席和國際奧委會關於弘揚奧林匹克精神、推進奧林匹克運動的意見。

我期待著在瑞士同各方人士共商合作、共議創新，推動中瑞關係、中歐關係、中國同聯合國的關係、中國同奧林匹克運動的關係在新的一年迎來更好發展。