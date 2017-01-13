中美政商界人士期待兩國未來進一步深化合作北京新浪網 (2017-01-13 19:31)
新華社紐約１月１２日電（記者王乃水）在１２日晚於此間舉行的美國中國總商會２０１７年年會上，與會的中美兩國政商界人士認為，作為全球最大的兩個經濟體，中美合作空間巨大，期待未來雙方進一步深化各領域合作。
彭博有限合夥企業創始人、美國紐約前市長邁克爾·布隆伯格表示，在剛剛過去的２０１６年，包括在美指定人民幣清算行在內，中美經貿合作取得了很多積極進展，繼續深化合作對促進兩國經濟發展意義重大，中美兩國均將從對方的成功中獲益。
他說，在美國設立人民幣清算行將進一步深化中美兩國的貿易和商業合作，並將為兩國創造更多就業，未來隨著人民幣國際化進程的持續推進，其將在中美經貿合作中發揮更加重要的作用。
安邦保險集團董事長、首席執行官吳小暉說，作為世界上最大的發展中國家和發達國家，中美雙方的合作不僅有利於兩國人民，更將惠及全球。
美國中國總商會名譽主席、全國政協副主席董建華說，中國夢和美國夢其實是相通的，都夢想在一個和平繁榮的世界追求更加幸福美好的生活，不僅是為自己，也為子孫後代，中美雙方理應為了共同的夢想而共同努力。
美國前國務卿基辛格表示，中美兩國終將基於共同利益達成重要共識，就像過去幾十年雙方一直在做的那樣。如果中美兩國能夠攜手共進，就可以建立起一個基於發展和合作的世界新秩序。
中國駐美國大使崔天凱說，再過幾天，美國新政府即將就職。中方期待雙方密切溝通，加強合作，建立更牢固、更穩定、更富有成效的中美關係，這不僅符合兩國人民的根本利益，也符合國際社會的共同利益，也是中美兩國對國際社會承擔的共同責任。
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