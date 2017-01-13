韓國央行下調今年經濟增長預期北京新浪網 (2017-01-13 19:31)
新華社首爾１月１３日電（記者姚琪琳 耿學鵬）韓國銀行（央行）１３日下調對今年韓國經濟增長的預期，從去年１０月預計的２．８％調低至２．５％。
韓國央行當天還宣布，將基準利率維持在１．２５％的歷史最低水平，為連續第七個月保持不變。
有分析指出，美聯儲加息預期、韓國家庭負債激增以及政治不穩定因素等都對韓國央行的決定產生了較大影響。
韓國央行行長李柱烈當天對媒體表示，個人消費開支持續低迷是下調增長預期的重要因素。國內政治的不穩定因素和企業結構調整、就業市場惡化等都打擊了消費者心理。
韓國央行發佈的報告顯示，建設類投資和個人消費開支均增長乏力。今年建設類投資預計增長４．３％，增幅不及去年的一半。個人消費開支預計增長１．９％，增幅較去年降低了０．５個百分點。
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