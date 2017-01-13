新華網北京1月13日電 日本首相安倍晉三12日起陸續訪問菲律賓、澳大利亞、印度尼西亞、越南四國，並將與各國領導人舉行會談。

日媒稱，安倍訪問期間將宣布對菲律賓超高額經濟援助，並與澳大利亞總理簽署《軍需相互支援協定》。2017年安倍將繼續從政治、經貿、安保三方面拉攏各國，試圖牽制中國、插手南海事務。

【政治牌】

安倍2017年首訪安排行程緊密。他12日下午抵達菲律賓，與菲律賓總統羅德里戈·杜特爾特在馬尼拉舉行會談，安倍還會訪問杜特爾特的老家達沃市。13日安倍飛往澳大利亞悉尼，14日會見澳大利亞總理馬爾科姆·特恩布爾。15日訪問印度尼西亞會見印尼總統佐科·維多多，16日在越南與越共中央總書記阮富仲等舉行會談。

1月12日，日本首相安倍晉三與菲律賓總統杜特爾特在歡迎儀式上合影。（新華/歐新）

這四國中，菲律賓是今年東盟主席國，越南是今年亞太經合組織（APEC）峰會主辦國。《日本經濟新聞》12日報導稱，安倍十分重視強化與兩國的關係。正因為如此，他將新年首訪國選為菲律賓，還特意跑去杜特爾特擔任了22年市長的老家達沃市看看。

與外國首腦建立私交是安倍外交的一貫作風，日本外務省稱，安倍是第一個訪問達沃市的外國領導人，他希望以此來建立與杜特爾特之間的信賴關係。

不過，日本法政大學教授趙宏偉指出，安倍重視菲越兩國，是想力爭在今年的東盟峰會和APEC峰會上保住南海話題，以牽制中國。《每日新聞》12日報導指出，安倍年初訪問各國，意在藉此主導今年國際社會討論的議題，包括南海等問題。

日本與菲律賓、澳大利亞同為美國同盟國。但菲律賓總統杜特爾特去年6月底上任后大幅調整對外政策，大有遠離美國之勢。去年10月杜特爾特訪日時，安倍曾當中間人，試圖將菲拉回美日陣營。共同社稱，安倍此次出訪有意與兩國確認美國參與亞太事務的重要意義。

【經貿牌】

《日本經濟新聞》報導稱，安倍將在訪菲時宣布5年內向菲律賓提供1萬億日元（約合603億元人民幣）規模的經濟援助（包括政府開發援助和民間投資）。據日本政府高官稱，這是日本向單個國家提供的最高額度經濟援助，比去年承諾5年內對緬甸提供8000億日元援助還要多。

日本將援助菲律賓修建地鐵、幫助其完善地方供電系統，兩國還將從本國相關部門抽調幹部成立一個專門會議組，來推動基礎設施投資更加高效開展。日本還將配合杜特爾特的掃毒行動，協助菲律賓建設戒毒所等設施。《日本經濟新聞》稱，這都是「為了避免菲律賓與中國走得太近」。

2017年1月12日，菲律賓「慰安婦」受害者及民間團體在日本駐菲大使館門前舉行抗議，敦促日本政府正視「慰安婦」歷史，並對受害者進行賠償。 （新華社記者董成文攝）

美國候任總統唐納德·特朗普聲稱會在上任第一天廢除跨太平洋夥伴關係協定（TPP），但日本對推進TPP仍不死心。《每日新聞》12日稱，安倍將與各國確認自由貿易體制的重要性，同時推進區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）、TPP的締結和生效。

日本近年來不斷擴大在東南亞的經濟活動範圍，越來越多的日本中小企業進入東南亞市場。根據日本貿易振興機構2015年開展的一份調查，日本企業最想擴大事業規模的國家前四名為中國、泰國、美國、越南，緬甸與菲律賓也位列前15名。

【安保牌】

《每日新聞》報導，安倍14日與澳大利亞總理特恩布爾會談時，將與其共同簽署日澳《軍需相互支援協定》，該協定允許日澳之間彼此提供彈藥。

日本海上保安廳今年將成立新部門，專門與東南亞各國海上保安機構對接，向其傳授海上安保的經驗，提升各國海上安保能力。與此同時，日本政府積極向各國提供二手巡邏船。目前，日本政府已承諾向菲律賓贈送10艘全長40米的巡邏船和2艘全長90米的大型巡邏船；向印度尼西亞海上保安機構提供了3艘巡邏船；向越南海警提供6艘巡邏船，這一數字還將增加。

趙宏偉指出，安倍要想拉攏東南亞各國需要投入大量財力，但各國出於本國在本地區利益的考量，很難讓安倍得償所願。「不砸錢不行，但砸完錢也會被叛變，」他說。（記者劉秀玲，新華國際客戶端報導）