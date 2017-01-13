1月12日，在美國首都華盛頓，特朗普內閣國防部長提名人詹姆斯·馬蒂斯出席參議院軍事委員會的聽證會。（圖片來源：新華社/路透）

新華網北京1月13日電（記者徐劍梅 劉陽）美國參議院12日以81票對17票通過一項特別許可，為國會通過候任總統特朗普提名的國防部長人選、退役美軍上將詹姆斯·馬蒂斯的任命開了綠燈。馬蒂斯當天在參議院聽證會上陳述了他對美國外交和軍事政策的立場。

去年12月1日，特朗普宣布提名馬蒂斯為國防部長。按美國法律，候任總統提名的國防部長人選需要國會聽證通過才能正式獲得任命，且必須從軍隊退役滿7年以上。馬蒂斯2013年5月退役，因此出任防長需要國會特別許可。根據日程安排，眾議院將於本月13日就此投票，預期也將「順利放行」。

12日在參議院聽證會上，馬蒂斯就美國外交戰略、政策、軍隊建設等陳述了自己的立場和觀點。此前，他已就此向參議院提交了一份長達56頁的書面答問，也被作為聽證記錄的一部分。《紐約時報》當天摘要予以披露。

綜合馬蒂斯在聽證會上的陳述和他的書面答問，在美俄關係上，馬蒂斯對俄羅斯持強硬立場，在表示支持特朗普對俄「接觸的願望」同時，指責俄羅斯政府「正在試圖打破北大西洋聯盟」，在使用核武、遵守國際公約等方面對美國構成潛在危險。

就美國在中東和阿富汗政策，馬蒂斯把伊朗稱為「中東最大的不穩定力量」，認為伊朗地區影響力不斷增長，對美國構成越來越大的威脅，美國需要制定遏制伊朗的戰略；在從極端組織「伊斯蘭國」手中收復伊拉克重鎮摩蘇爾後，美國仍需長期保持在伊拉克的影響，確保伊拉克不會成為中東地區的「次等國家」；敘利亞內戰對美國國家安全利益構成重大威脅，而從敘利亞局勢中獲益的是「伊斯蘭國」、俄羅斯和伊朗，它們無一符合美國國家利益。他還表示，從反恐角度，阿富汗對美國利益十分重要。

馬蒂斯還表示，他完全讚同由文職領導美國軍隊；堅決反對特朗普在競選期間提出的清除恐怖分子家庭成員的主張；只要達到戰鬥標準，不反對女兵進入戰鬥崗位。在特朗普宣布提名前，他已明確表示反對恢復水刑等酷刑審問方式。

馬蒂斯生於1950年9月，1969年參軍，長期在美國海軍陸戰隊服役，參加了海灣戰爭和阿富汗戰爭，2010年升任美國中央司令部司令，主管美軍在西亞、中亞和北非的軍務，曾多次批評奧巴馬政府在中東過於軟弱，主張美國施行更強硬的中東政策。美國媒體分析馬蒂斯的理念與特朗普相似，因此被提名為防長。