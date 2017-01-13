新華網北京1月13日電 美國候任總統特朗普11日首次承認美國情報部門的說法，認為俄羅斯對美國「實施網路攻擊」。不過，他同時否認了美國媒體有關俄羅斯掌握他個人「黑料」並以此逼其就範的報導。

「黑客門」仍在發酵，美俄之間又添「黑料門」風波。分析人士指出，美國國內對改善美俄關係阻力很大，特朗普還未上台就已經感受到巨大壓力，他對俄羅斯的態度近來似乎也在發生微妙變化。而且，美俄之間在重大問題上矛盾重重，因此兩國修復關係的道路將艱難而漫長。

【「黑客門」發酵】

儘管俄羅斯方面堅決否認，但俄被控利用網路攻擊干涉美國大選的「黑客門」事件，近幾個月來還是在美國政界持續發酵。這一事件不僅牽涉美俄恩怨，也摻雜美國政治鬥爭等複雜因素。

2016年10月，美國國土安全部和國家情報總監辦公室發表聯合聲明，指控俄羅斯授意和幫助黑客入侵美國網路，並將關於美國民主黨總統候選人希拉蕊·柯林頓和民主黨方面的負面信息透露給「維基揭秘」網站。去年年底，美國總統奧巴馬以美國情報機構的結論為依據對俄羅斯實施制裁。今年1月6日，美國國家情報總監辦公室公佈「黑客門」調查報告，描述了「俄羅斯網路攻擊」的手段和動機。奧巴馬政府還準備於13日就「黑客門」為國會議員舉行閉門吹風會。

1月11日，在美國紐約，美國候任總統特朗普出席大選獲勝后首次記者會。 新華社發（加里攝）

面對事件的持續發酵，特朗普的態度轉變頗具戲劇性。他起初一直質疑美國情報部門的評估，把「黑客門」與發動伊拉克戰爭前美國情報部門聲稱伊拉克擁有大規模殺傷性武器的說法相提並論。但在美國國家情報總監辦公室公佈「黑客門」調查報告后，特朗普的態度發生改變。先是他的團隊8日放出風聲，稱他已經接受情報機構的評估結果。隨後，他在11日的記者會上正式改口，承認美國情報部門的說法，認為俄羅斯在去年美國大選期間對美國民主黨方面實施網路攻擊。他還說，奧巴馬因這一事件對俄羅斯實施制裁併不算過分。

「黑客門」還衍生出「黑料門」。美國有線電視新聞網報導說，美國情報部門負責人6日向特朗普遞交「黑客門」調查報告時，在報告后附上了一份附件，指控俄羅斯特工搜集並掌握了有關特朗普財務狀況和私生活的「黑材料」。有美國媒體指出，這份「黑材料」就是特朗普落在俄羅斯手裡的把柄。特朗普本人和俄總統新聞秘書佩斯科夫對此說法均予以否認。

中國社科院俄羅斯東歐中亞研究所研究員李勇慧認為，「黑客門」不斷升溫說明美國國內對美俄關係緩和阻力很大。特朗普最近的人事任命體現了美國政治精英的利益交易，在對俄政策問題上，他也不得不受制於總體持反俄立場的政治精英。

【俄方未表態】

與特朗普的態度變化相呼應，國務卿提名人蒂勒森11日在美國國會參議院的聽證會上也對俄羅斯「亮劍」。

在聽證會上，對俄敵意濃厚的參議員們盤問蒂勒森的重點毫無疑問是美俄關係。蒂勒森在擔任美國埃克森美孚公司首席執行官期間，與俄羅斯商政兩界往來密切，美國國會不少議員對此心存疑慮。

1月11日，在美國華盛頓國會山，國務卿提名人蒂勒森蒂勒森出席參議院國務卿提名人聽證會。（新華社/美聯）

蒂勒森表示，俄羅斯目前是美國「不友好的競爭對手」，美國在北約內部的盟友擔憂俄羅斯的威脅，他本人對此表示認同。

在克里米亞問題上，蒂勒森認為，俄羅斯「拿走了不屬於自己的領土」。在敘利亞問題上，他說：「俄方以醫院為攻擊目標的做法不可接受。」

蒂勒森認為，美國有必要維持因烏克蘭危機對俄羅斯實施的制裁。對於奧巴馬因「黑客門」對俄羅斯實施的新制裁，蒂勒森表示，如果他研究情報部門的結論后確定其內容屬實，他將對俄羅斯採取比制裁更有效的回應措施。

在作出一連串強硬表態的同時，蒂勒森也給美俄關係緩和留下機會之窗。他說，美國應該與俄羅斯開展真誠對話，努力將競爭關係轉化為合作關係。比如，美俄可以在反恐領域進行合作。

到目前為止，俄羅斯官方沒有對特朗普的「改口」和蒂勒森的言論作出正式表態。俄羅斯國家杜馬國際事務委員會主席斯盧茨基認為，不能將這些最新言論看成美國新政府對俄政策的決定因素。

【重重矛盾難解】

特朗普當選后，他和俄總統普京都對美俄關係改善表示期待。即便在奧巴馬對俄實施新制裁后，俄方也沒有以牙還牙。然而，特朗普和蒂勒森的最新表態卻對俄方「潑了一盆冷水」。

這是2016年12月29日在美國華盛頓拍攝的俄羅斯駐美國大使館。（新華社/法新）

李勇慧認為，特朗普仍然希望改善美俄關係，但這將是一個緩慢的過程，改善的程度也有限，主要原因是美俄之間的戰略性矛盾難以消除。

她說，美俄關係要想取得突破還是要看美國是否會給俄羅斯「甜頭」：一是在烏克蘭問題上，美方對烏克蘭的軍事支持是否會減弱，對俄制裁是否取消；二要看北約是否會收縮在中東歐的軍事存在，北約與俄羅斯在俄邊界地區對峙的緊張局勢能否緩解；三是在敘利亞問題上，美國要求敘政府下台的立場能否改變。很明顯，短期內美方在這些問題上的立場都很難作出重大轉變，因此美俄和好之路還很漫長。（記者孫萍、閆亮，新華國際客戶端報導）