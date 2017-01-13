2007年5月24日，唐納德·特朗普在美國芝加哥特朗普國際酒店大廈前出席新聞發佈會。 新華社發

新華網北京1月13日電（記者高攀 劉陽）美國當選總統唐納德·特朗普的律師謝麗·狄龍日前表示，特朗普已決定將旗下商業集團交給其兒子負責的信託管理，但不會出售集團資產。

此間外界擔心特朗普在總統任職期間並不能完全避免利益衝突。狄龍當天在紐約舉行的新聞發佈會上說，特朗普集團的所有投資和商業資產將在特朗普1月20日就職美國總統之前交給一項信託管理。該項信託主要包括兩類資產，一類是現金、國債等流動性資產；另一類是流動性不強但很有價值的商業資產，包括特朗普擁有和運營的高爾夫俱樂部、商業地產、度假村、酒店等。

根據信託協議，特朗普將其商業集團的管理權移交給兒子埃里克、小唐納德和集團首席財務官艾倫·魏塞爾貝格，同時將任命一位道德顧問進行監督。對於任何可能引起利益衝突的新的商業協議和交易，都需要獲得道德顧問的書面批准。

狄龍表示，特朗普已下令停止集團一切待批准的交易，同時在特朗普擔任總統期間集團不會達成任何新的國際商業協議，但經過嚴格的審批程序后可在美國國內達成新的交易。為避免利益衝突，對於外國政府官員入住特朗普酒店產生的利潤所得將捐給美國財政部。

此外，特朗普將辭去集團所有職務，在總統任職期間不會參與集團任何決策。其女兒伊萬卡也不再參與集團管理，將跟隨丈夫賈里德·庫什納搬往首都華盛頓生活。庫什納日前已被特朗普任命為白宮高級顧問，就貿易談判、中東政策和政府運作等提供政策諮詢。

曾擔任奧巴馬總統法律道德顧問的諾曼·艾森說，特朗普並未按照以往慣例與自己的商業利益劃清界限，也並未將其資產交給獨立的保密信託管理，在各方面都做得不夠。所謂保密信託是指委託人把財產投資交給受託人打理，受託人不向任何人披露投資情況且原則上不受委託人影響。美國許多公職人員都選擇這種方式理財，以避免利益衝突。

但狄龍辯解說，由於新聞媒體會公開報導特朗普集團的投資情況，很難做到真正的保密信託，目前也找不到合適的信託機構來運營特朗普集團。她強調，出售資產並不能消除潛在利益衝突，不要期待特朗普會毀掉自己建立的商業集團。

自特朗普贏得總統選舉以來，如何避免利益衝突一直是美國各界關注的焦點。但特朗普迄今並未對外公佈其集團財務報表，又任命其女婿擔任白宮高級顧問，還將商業集團交給兒子負責的信託管理，這些令外界擔心特朗普在總統任職期間並不能完全避免利益衝突。