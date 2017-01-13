美國聯邦調查局局長科米。（新華/路透）

新華網北京1月13日電（記者閆潔）美國司法部總監察長邁克爾·霍羅威茨12日說，他將牽頭就美國聯邦調查局（FBI）在選舉投票日前夕重啟希拉蕊·柯林頓「郵件門」調查引發的種種質疑展開調查，以查明FBI局長詹姆斯·科米選擇這一時間點出手背後是否有「不恰當的考量」。

一旦調查發現確有不恰當行為的證據，相關官員可能因此受到紀律處分。

【調查「不當考量」】

霍羅威茨說，他在收到「國會履行監管職能的委員會多名主席和高級官員、多家機構和公眾人物」的請求后，決定啟動這項調查。

按他的說法，總監察長辦公室將重點就科米宣布重啟「郵件門」調查是否出於「不恰當考量」、司法部和FBI官員是否「不恰當地泄露非公開信息」、FBI在去年10月底和11月初公開的文件是否受到「不恰當考量的影響」，以及一名助理司法部長是否「不恰當地向民主黨候選人希拉蕊團隊泄露非公開信息」等展開調查。

美國總統選舉競選期間，圍繞希拉蕊的「郵件門」調查一直是選民關注焦點。

科米去年7月曾就「郵件門」調查給出初步結論，宣布希拉蕊擔任國務卿期間使用私人郵箱和私人伺服器處理公務的行為表明她及其高級助手在處理政府機密時「極度草率」，但沒有任何證據顯示希拉蕊及其助手有意違反法律，調查結果不足以對希拉蕊提出訴訟。

本以為「郵件門」風波就此告一段落的希拉蕊團隊沒想到，在10月28日、即距總統選舉投票日僅剩11天時，科米再次致信國會高層宣布重啟「郵件門」調查。9天后，科米公開調查結果，稱聯邦調查局決定維持其7月首次調查後的結論不變。

然而在希拉蕊團隊看來，在選舉前夕的敏感時間節點，正是聯邦調查局的「反覆」對她造成了「政治傷害」，導致其已建立一定優勢的選戰勢頭就此終止，最終在選舉中敗北。

「FBI在這場選舉中似乎選邊站隊了，這令人擔憂，」曾擔任希拉蕊競選經理的羅比·穆克說，「我們對調查表示歡迎，希望這種情況不再發生。」

【恐將無疾而終？】

美國聯邦調查局標識。（新華/法新）

針對霍羅威茨主導的調查，科米表示FBI將全力配合。

「我非常希望他能和大家分享調查結論和觀點，」科米在一份聲明中說，「因為細緻入微的評估和（保持事件的）透明度會讓大家都受益。」

美聯社報導，在國會參議院情報委員會先前就所謂俄羅斯「黑客門」舉行的通氣會上，科米曾被議員追問有關「郵件門」調查的問題。西弗吉尼亞州聯邦參議員喬·曼欽說，科米當時擺事實講道理，「辯護得非常好」，自認所作決定是「兩害相權取其輕」。

「他向我們解釋說，他當時面臨兩個決定，一個可能造成非常糟糕的後果，一個則會帶來災難性後果，」民主黨人、特拉華州聯邦參議員湯姆·卡珀說，「而他選擇了他認為對國家來說傷害較輕的那一個。」

通常來說，如果一項調查最終不會以提起刑事指控而完結，包括FBI在內的美國聯邦執法機構不會選擇公開相關調查信息。而一旦此次調查發現確有證據證明圍繞「郵件門」事件存在不恰當行為，相關官員可能因此受到紀律處分。

不過，隨著希拉蕊曾經的對手、美國候任總統唐納德·特朗普即將就職，他上台後這項調查是否會無疾而終還不得而知。

按路透社的說法，候任總統特朗普上台後無權下令終止這項調查。但聯邦法律規定，總統有權解職聯邦機構的總監察長，條件是只要提前30天向國會提交書面材料、寫明解職的正當理由即可。