2016年10月4日，維基揭秘創始人阿桑奇通過視頻在柏林舉行的維基揭秘10周年新聞會上發表講話。（新華/美聯）

新華網北京1月13日電（記者陳丹）維基揭秘網12日說，網站創始人朱利安·阿桑奇同意離開避居將近5年的厄瓜多駐英國大使館、被引渡回美國，但前提是總統貝拉克·奧巴馬赦免因向這家網站泄密被判刑的美軍士兵切爾西·曼寧。

維基揭秘網當天在微博客網站「推特」上說：「如果奧巴馬特赦曼寧，阿桑奇將同意被引渡回美國，儘管美國司法部的調查顯然違反憲法。」

這條微博還附上一封致美國司法部長洛蕾塔·林奇的信。阿桑奇的律師巴里·波拉克在信中說，針對阿桑奇的持續調查缺乏司法依據。

美軍士兵切爾西·曼寧。（新華/美聯）

儘管美國政府尚未起訴阿桑奇，但一直以曝光秘密文件為由威脅要讓他吃官司。維基揭秘網2010年曝光關於阿富汗戰爭和伊拉克戰爭的海量秘密文件，令美國政府顏面盡失。瑞典檢察機關當年指控阿桑奇性侵犯兩名女子，當時身處英國的阿桑奇被警方逮捕。他拒絕返回瑞典接受訊問，認定自己最終會被引渡到美國。為避免引渡，阿桑奇2012年6月在保釋期間逃入厄瓜多大使館避難，直至今日。

由於向阿桑奇泄露70多萬份秘密文件，曼寧在2013年被定為間諜罪，判處35年刑期，接受單獨監禁。這名變性士兵原名布拉德利·曼寧，曾是駐伊拉克美軍陸軍情報分析員。白宮已表示奧巴馬不會特赦曼寧，但支持者仍希望這位即將卸任的總統能夠網開一面。曼寧兩次企圖自殺，正在向軍事法庭上訴。