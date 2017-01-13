雷諾廢排涉造假 法國檢方將調查中央廣播電台 (2017-01-13 18:28)
巴黎檢察官辦公室今天(13日)表示，法國調查人員將調查雷諾汽車的柴油車廢氣排放。
這家法國第二大汽車製造商在繼德國福斯汽車(Volkswagen)之後，將受到刑事調查。
檢察官辦公室指出，雷諾汽車涉嫌在旗下的柴油車廢氣排放檢驗中造假。
法國官方產品監督機構DGGCRF在去年11月間，把雷諾柴油車涉嫌排放廢氣造假的資料，交給檢方。
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