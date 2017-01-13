力成發布重訊 終止紫光入股案中央廣播電台 (2017-01-13 19:05)
中國大陸紫光集團2015年曾宣布將入股台灣力成、南茂及矽品等3家封測廠，如今全數破局。力成今天(13日)晚間發布重大訊息，宣布與大陸紫光集團、西藏拓展創芯擬合意終止認股協議，主因是未能在此案的有效期限，也就是1月14日前，獲得主管機關經濟部投審會審核通過。
力成財務長暨發言人曾炫章指出，儘管紫光入股力成案終止，但未來仍不排除有任何合作形式的可能性。
至於紫光原先擬參股的矽品及南茂案，矽品已於2016年和封測大廠日月光達成合意收購；入股南茂案也因投審會未審查完竣，加上客戶亟需中國大陸產能等因素，宣告終止合約。不過，南茂也改以繞道方式，出售孫公司上海宏茂微電子給紫光集團等策略投資人，並以出售股款與所有策略投資人等比例，共同增資上海宏茂。
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