【鉅亨網編譯張正芊】

《路透社》周四 (12 日) 引述知情人士報導，華爾街大銀行摩根士丹利 (Morgan Stanley)((US-MS)) 上周在全球裁掉逾 20 位投資銀行部門董事總經理，相當於總數的 5%；同時還將部門紅利刪砍約 15%。因市場上企業併購及 IPO (首次公開募股) 和發債等籌資活動的收入下滑。

報導指出，大摩投資銀行業務收費去年排名第四，但其全球投行費用收入大跌 13.3% 至 45 億美元。消息人士透露，雖然大摩通常會在年終裁掉表現最差的 5% 人力，但這回裁員裁到高級行員，比過去幾年裁更深。此外，許多行員獲得的 2016 年紅利也比往年少。

《路透社》統計，2016 年全球投資銀行費用收入平均下滑達 7%，創 3 年新低。其中股權資本市場費用收入跌幅最大，高達 23%，因 IPO 活動降至 2009 年來最低水準。企業併購活動全球交易量也由 2015 年的空前新高減少 17%。