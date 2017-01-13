棒球繪本熱賣中央社 (2017-01-13 19:50)
中華職棒聯盟為了推廣棒球，5日推出首部棒球繪本「會是支全壘打嗎？」，預售100本已經賣完，13日宣布加碼第二波預購。（中華職棒提供）中央社記者林宏翰傳真 106年1月13日
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