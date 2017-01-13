1月13日下午，中超河北華夏幸福俱樂部和北京國安俱樂部同時官宣了關於國腳張呈棟和前國腳郎征的轉會事宜，這兩名效力國安多年的球員將正式加盟河北華夏幸福俱樂部，在國安和華夏俱樂部官方宣布了轉會事宜后，張呈棟和郎征在國安的隊友於大寶也通過個人微博向兩位隊友送上了臨別祝福。

於大寶在個人微博中寫道：「兩位好室友啊。來國安是你倆帶我快速融進球隊的。。。現在我融入了你倆卻走了。。。兄弟。朗哥。希望你們在新的環境下一切順利。新賽季加油吧」

在職業生涯早期，於大寶曾與張呈棟一起留洋葡萄牙並曾同效力過葡乙馬夫拉俱樂部，在留洋期間兩人建立下了深厚的友誼；而在卡馬喬時期的中國國家隊中，於大寶也曾與郎征做過國家隊的隊友，2014年底，於大寶正式從大連阿爾濱轉會加盟北京國安，再次與張呈棟和郎征成為隊友，此番兩位昔日國安隊友紛紛離開，於大寶也通過微博表達了自己的不舍之情，並且送出了自己對於兩人未來的祝福。

（新體）