科技發展有其自身軌跡，現在回看過去，雖然有些理念已經老舊不堪，但那些堪稱經典的產品依然有其過人之處，現在就讓我們共同回顧20年前那些同樣讓人如痴如醉的科技產品。

電子寵物：這款產品真心暴露年齡，想必許多網友小時候都玩過，為了保證寵物健康，玩家每天都要給它餵食洗澡，雖然現在看起來傻乎乎的，但當時大家可是玩的不亦樂乎。

摩托羅拉StarTAC：作為手機的開山祖，摩托羅拉在這類產品的幼年時期一直是市場的領航者，這款名為StarTAC的產品在1997年時熱賣一時，它更是定下了現代翻蓋手機的設計標準。此外，它再也不是磚頭般沉重的大哥大了。

DVD播放器：DVD誕生於1997年年初，當時的好萊塢對於這一新興事物持拒絕態度，因此，即使你花了500美元購買一台DVD機，能播放的影片也不多。反觀現在，曾經被批評沒有內容的4K電視不也正在經歷這一階段嘛。

初代PlayStation：1995年，索尼推出了初代PlayStation遊戲機，當時其遊戲還採用CD介質，但很快這款產品就成了索尼的搖錢樹，整個遊戲產業也因此出現了翻天覆地的變化。

Windows 95：當年Windows系統的火爆程度幾乎可以與iPhone媲美，在個人電腦剛剛興起的時代，這款圖形操作系統讓人們第一次接觸了互聯網，它也成了許多學生對電腦的第一認知。

網路包月：1996年，AOL推出了網路包月政策，只需19.95美元，用戶就可無限暢遊互聯網，而此前這些錢只能上網20小時。雖然AOL並非網路包月的首創者，但其規模無人能比。

本田EV PlusEV Plus是汽車業新能源革命的預演，不過它誕生的時機不對，因此也難逃失敗的命運。雖然誕生於1997年，但這款車也有125英里(約合200千米)的續航能力，這性能放在現在也並不過時。

俠盜獵車(GTA)：現在的俠盜獵車是遊戲界的集大成者，光是人物和建築建模的複雜程度都無人能及。不過，20年前這款遊戲可沒現在華麗，它甚至只是個2D遊戲，放在手機上恐怕你都不願意玩。不過，當年GTA照樣賣出了1.25億份拷貝。

PowerBook 1400：這款蘋果電腦於1996年年底正式上市，當時售價高達2499美元(約合人民幣1.72萬元)，如果你要加裝CD-ROM，還得多掏400美元。不過，雖然時光流轉，但蘋果的筆記本依然昂貴異常。

無繩電話：雖然市場上依然能見到無繩電話的身影，但事實上這款產品已經行將就木，不過在上世紀90年代末，它可是非常先進，你可以拿著電話在家中走著跟人聊天，不用再被那根電話線束縛了。

MP3：1997年，音樂格式終於有了突破，我們熟悉的MP3誕生了，它很快成了市場主流，並催生了後來巨大的MP3市場，如果沒有它，可能後來賈伯斯也無法憑藉iPod拯救蘋果。

（來源：3DM）