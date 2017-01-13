對於廣大玩家來說，2017賽季已經開啟了一段時間，而對全球範圍內各個賽區的職業選手們而言，新賽季才剛要到來——《英雄聯盟》2017賽季職業賽事將率先於1月19日開啟龍爭虎鬥。

為了慶祝2017賽季職業賽事的即將開啟，職業戰隊召喚師圖標將於1月12日正式開售，每個圖標的售價為1150點券。屆時廣大玩家可在《英雄聯盟》客戶端內商城進行購買，與自己喜歡和支持的戰隊共同迎接新賽季的到來。

新年新氣象，不少玩家已經發現，在LPL賽區的十二支參賽隊伍當中，EDG、LGD、IG、Snake、QG五支戰隊的LOGO都在新賽季到來前進行了更新：EDG與IG的新LOGO更顯簡潔;LGD新的龍形LOGO霸氣十足;Snake戰隊圖標設計感爆棚;而重回LPL的QG則將戰隊圖標變得更加生動活潑。希望新圖標能為他們的新賽季征程帶來更多好運。

LPL賽區將在1月19日正式揭開2017賽季春季賽的帷幕，揭幕戰將由RNG對陣IM，在兩位韓國冠軍外援離開之後，RNG引入了Letme(上單)與Ming(輔助)兩位選手，整體牌面實力有著一定的下降，但隊內兩個輸出核心Xiaohu與Uzi，以及前期節奏發動機Mlxg仍然是這支隊伍的中流砥柱。另一邊IM送走了功勛打野Avoidless而迎來韓國選手Flawless，本場對抗的勝負手就很有可能出現在這位初登LPL賽場的打野選手身上。此外，兩隊在賽季前都有引入新人選手的情況，他們能否出現在揭幕戰中也是值得關注的地方。

整體而言，從轉會期的動作和春季賽分組抽籤結果來看，2017賽季LPL將呈現出不同於以往強弱兩極化的情況，各隊之間的競技實力將顯得更為均衡，這一點尤其在A組當中最為明顯。在明星外援接連離開的大背景下，新生力量的表現也將成為新賽季LPL當中的一大看點，頂級聯賽的競技場中，沒有哪支隊伍是絕對意義上的弱隊。面對重新洗牌的聯賽環境以及隊中不同程度的變化，更快的團隊磨合與更為流暢的溝通將是在聯賽前中期爭分搶位的關鍵所在。《英雄聯盟》也將與廣大玩家共同期待2017LPL春季賽的到來。