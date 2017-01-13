寵物也要辦年貨 人形紅貴賓親自迎賓NOWnews今日新聞 (2017-01-13 19:27)
年關將近、送舊迎新，有越來愈多毛爸毛媽也想幫寵物辦年貨過好年，獲得台北市政府認證為寵物友善商圈的「MAJI集食行樂」搭配寵物王國花博MAJI店開幕，將於14、15日推出「寵物年貨專區」，滿足少子化、單身化的都會新需求。
寵物年貨專區除了有業者精選充滿年味的可愛寵物服飾，還有為寵物特別設計的「紅包袋」，綁在項圈上無論在家拍照或外出拜訪親友，絕對會成為話題焦點，獲得祝福的同時，在飼主們彼此禮尚往來，獲得祝福的同時，也是貓貓狗狗在新年過後的加菜金。
在吃的部分，鮮肉罐頭對平時吃乾糧飼料的寵物來說，絕對是年夜飯與新年期間「加菜」的最佳選擇。新鮮天然的肉塊讓寵物們快樂享受美食，也不會對身體造成多餘的負擔。現場還設有寵物零食專區，集中各國進口食品，採取小包裝形式，方便主人在連假期間嗑瓜子、看電視的同時，寵物也有相應的休閒活動。
此外，業者將於14、15日兩天在捷運圓山站派出可愛的人型紅貴賓迎賓，中午12點至下午6點每整點，民眾只要與人型紅貴賓索取活動DM，就可以憑DM至門市兌換小贈品。寵物王國花博MAJI店內於下午1點至6點也有舉行試吃狗餐包活動，歡迎民眾帶家中的毛小孩一起感受新年的歡樂氣氛。
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