儘管已經26歲，絕對是江蘇蘇寧女足隊里的老大姐，可不管是誰見到她，都喜歡喊她一聲「妹妹」。許燕露，91年出生的南通姑娘，15歲來到南京，一轉眼就在江寧足球訓練基地住了11年。

這些年，她已經成長為江蘇蘇寧女足的絕對主力。並且取得過全運會冠軍，代表國家隊取得亞洲杯第三的好成績，在2015年女足世界杯，她還代表國家隊出征。

如果有一天，遠離足球，不再馳騁在綠茵場上，許燕露說也許會回老家，當個老師，開家屬於自己的美甲店。新賽季，她期盼蘇寧女足能在各項賽事中取得好成績，同時，她也希望有更多人關注蘇寧女足，到現場為球隊吶喊助威。

與足球就是命中注定

許燕露把她的這段足球經歷定義成命運使然。還在上小學時，許燕露因為身體好，跑步快，很快就迷上了踢足球，並夢想將來成為一名職業足球運動員。為什麼是足球而不是其它體育項目，許燕露說，「這也許就是命中注定的事。」

起初，對於許燕露踢球，她的父母不是很讚成。「當時除了自己，家人全部都不支持我踢球，」幸好，許燕露身邊有不少「伯樂」，許燕露說：「為了能讓我踢球，我的老師和教練來過我家好幾次，勸說我父母讓我去踢球，」耐不住教練和老師的「折磨」，許燕露如願走上了踢球的道路。

對於那時年幼的許燕露來說，日復一日訓練的日子並不輕鬆，累了的時候她也曾想過放棄。「當時年齡很小，訓練多了特別累，特別是做力量訓練的時候，就會非常想放棄」許燕露說：「但想到別人都能堅持下來，自己不能就這麼輕易的認輸，一定要堅持住。」

如今的許燕露早已經成為了江蘇蘇寧女足的絕對主力，並且代表國家隊參加過世界杯。實現了自己當年的夢想，也成為了父母的驕傲。

贏下關鍵保級戰淚流滿面

上賽季的女超聯賽，江蘇蘇寧女足全華班出戰，在最後的升降級決戰中逆轉戰勝浙江萊茵達驚險保級。這場比賽也給許燕露留下了深刻的印象，比賽后她留下了激動的淚水。

「那場比賽之前我因為受傷，有好幾輪沒有上場了，賽前教練讓我首發，我也特別希望能踢好。但在場上就是覺得發不上力，踢了三十分鐘就被換下了，所以我當時情緒也很不好，壓力非常大，」如今回憶起那個下午發生的事情，許燕露依舊曆歷在目，她說：「最後時刻我們絕殺對手，那一刻我所有的壓力都釋放了，心中五味雜陳，所以忍不住哭了。我覺得這就是命運吧，我們那麼艱苦的訓練，這一場比賽就是回報。」

對於即將到來的新賽季，許燕露有著很高的期待，她希望今年能夠在全運會和女超賽場都取得好成績。談到重返國家隊的問題時，許燕露坦然：「作為一名職業球員，如果能有機會為國效力自己肯定會付出全部努力。自己能做到的就是努力訓練，其它都順其自然吧。」

不一樣的女足姑娘

身材瘦小的許燕露在球迷中有一個很響亮的綽號——「小梅西」。和梅西一樣，許燕露擅長帶球過人、前插意識好、和隊友間的傳切配合默契。對於這個綽號許燕露也很開心，她表示，自己的偶像正是這位巴薩巨星。

同樣因為身材瘦小，江蘇蘇寧女足的隊友們都親切的稱呼許燕露為「妹妹」。在訓練之餘許燕露也是一個標準的手機黨，喜歡逛淘寶、愛看綜藝節目和韓劇，最近正在熱播的韓劇《藍色大海的傳說》也受到了許燕露的熱捧。而許燕露最喜歡的是美甲，採訪期間，她一雙精心裝飾的指甲十分引人注目。「我特別喜歡做指甲，因為自己還是比較愛美，喜歡裝飾自己，而且對這方面也特別了解，平時隊裏面的人買一些化妝品啊什麼的都會跑來問我哪些比較好。」

談到自己的興趣，許燕露非常開心「等我退役后，我想回到南通，過著慢節奏的舒適生活，我夢想著開一家屬於自己的美甲店，做一些關於美容美甲的事情。」許燕露說道。

許燕露的生日是9月16日，是處女座姑娘，但她卻說自己是個非典型的處女座。「有時候我也會有潔癖，比如會心血來潮的把宿舍、桌子收拾的特別乾淨。而之後卻又會一連好幾天都不去管它。」許燕露笑著說。

許燕露期待球迷多關注蘇寧女足

目前許燕露正跟隨球隊在基地訓練，備戰新賽季的比賽。對於新賽季，許燕露也呼籲更多的人關注女足的比賽。

「希望新賽季球迷們能夠多多關注蘇寧女足，給我們加油，球迷們的關注對我們來說很重要。」許燕露說：「美國隊取得這麼好的成績跟她們球迷的關注也是分不開的，我記得當時去加拿大參加世界杯，很多美國人都會前往加拿大去為美國女足加油，把人家主場搞的跟自己一樣。」許燕露還說：「在美國，即使是一場普通的美國女足友誼賽，也會吸引很多人看，科比就曾經去看過美國女足的熱身賽。」

對於這樣的足球氛圍，許燕露非常羡慕，「希望大家到時候去現場給我加油，給我舉一個助威旗子。」許燕露說。（小虎）