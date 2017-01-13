意媒曝恆大3千萬歐報價意甲邊鋒 斯科拉里欽點北京新浪網 (2017-01-13 19:18)
外媒截圖
日期:1月13日消息，據《羅馬體育報》、《全市場》等多家義大利媒體報導，廣州恆大有意引進拉齊奧10號、巴西國腳邊鋒費利佩-安德森，願意為引進費利佩-安德森支付3000萬歐元。廣州恆大主教練斯科拉里非常欣賞費利佩-安德森，費利佩-安德森目前的評估身價是2400萬歐元。
在相關報導中提到，拉齊奧的費利佩-安德森是中國俱樂部的目標，廣州恆大主教練斯科拉里非常欣賞費利佩-安德森。里皮和卡納瓦羅曾經執教的廣州恆大把費利佩-安德森列為引援目標，廣州恆大願意為費利佩-安德森支付3000萬歐元。不過，廣州恆大很難在這個冬季轉會窗口得到費利佩-安德森。
費利佩-安德森，現年23歲，身高1.75米，巴西國籍，司職邊鋒或前腰，具有較強的邊路突破能力，曾效力巴甲勁旅桑托斯，2013年7月以750萬歐元轉會費從桑托斯加盟拉齊奧，2016-2017賽季意甲聯賽出場17次打入兩球並有8次助攻，安德森2015年曾入選巴西國家隊，並在巴西隊與墨西哥隊的比賽中有過出場記錄。2016年，安德森代表巴西國奧隊參加了里約奧運會，幫助巴西國奧隊獲得里約奧運會男足冠軍。目前，德國足球數據網路媒體《轉會市場》給安德森標出的評估身價是2400萬歐元，安德森與拉齊奧的合同到2020年6月30日。
從義大利媒體的報導來看，安德森是斯科拉里希望引進的球員。從年齡上來看，作為90后球員的安德森具備一定的升值潛力。廣州恆大外援以巴西球員為主，外教團隊來自巴西，如果安德森加盟廣州恆大，會比較容易適應新的環境。斯科拉里近期在接受採訪時暗示廣州恆大不需要引進新的外援，但不能排除廣州恆大冬季轉會期調整外援的可能性。如果廣州恆大近期引進新的外援，那麼現有的外援中就有人離隊。據「mynet」等多家土耳其媒體報導，土超豪門貝西克塔斯已經開始與廣州恆大就租借傑克遜-馬丁內斯事宜展開談判，可能會租借傑克遜-馬丁內斯6個月。
（李哲）
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