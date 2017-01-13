2017年1月14日，也就是本周六，國際著名站立格鬥賽事，TOP KING世界頂級泰拳巡迴賽，2016全球總決賽將在內蒙古呼和浩特市舉行。這是自TOP KING創辦以來首次在除泰國以外的國家舉辦如此重要的比賽，而最終舉辦地選擇了我國內蒙古，則讓人感覺富有深意。

泰拳，是泰國的國技，是世上最強悍、最有殺傷力的徒手搏擊術，也是世界公認的最強站立格鬥術，馳騁於賽場的泰國拳手們，一直以來都是勇氣與力量的象徵，不僅在泰國被大眾頂禮膜拜，其中的優秀代表，更是在國際賽場上揚名立萬，叱吒風雲，如今不管是在歐美還是亞洲，踢拳還是綜合格鬥賽場上，也總能見到泰拳出身的冠軍。

而我國的內蒙古，也是世界歷史上最著名的尚武之地，不僅是成吉思汗的故鄉，更是蒙古族勇士們戰鬥的地方，每年的那達慕大會，一直是蒙古族勇者們展示勇武的最大舞台。可以說，蒙古族是比俄羅斯人和泰國人更熱血更彪悍的戰鬥民族，勇者的血液，流淌在每一位蒙古人的身上。我國的眾多格鬥高手，那順格日勒、寶力高、張鐵泉等，都是蒙古族出身，而吳昊天，則是蒙古勇士中的新一代中流砥柱。

來自內蒙古興安盟扎賚特旗的吳昊天，是中華武壇近年來強勢湧現出的新生力量。與國內很多散打出身的MMA 選手不同，練習傳統武術大成拳和中國式摔跤起家的他，是一位名副其實的中國功夫高手，有著自己獨樹一幟、難以復刻的格鬥風格。自2006年進入綜合格鬥擂台以來，吳昊天進步速度驚人，超出常人的毅力和勤奮，加上天生的擂台「殺手」本能和對於綜合格鬥技術出色的領悟、掌握能力，這些難得的特質令他迅速脫穎而出，被看做是繼張鐵泉之後又一位有能力踏足UFC的內蒙古MMA選手。

此次TOP KING年終總決賽，吳昊天代表我國拳手領銜出戰，不僅要捍衛中國格鬥的榮耀，更是代表著蒙古族勇士悠久的勇武傳統。雖然，和大多數蒙古勇士一樣，吳昊天更擅長摔跤和纏鬥，但是隨著比賽經驗的日益豐富和技術的日趨完善，「鎮海蛟龍」早已不是當年的偏纏鬥拳手，而是著重提高了自己的站立技術，在泰拳訓練中顯示了極高的天賦和極大的進步，成為國內最為全面的綜合格鬥拳手之一。本周末，TOP KING年終總決賽上，吳昊天將壓軸出場，對陣烏克蘭高手奧列格，相信在泰拳高手們逞威的賽場上，內蒙古出身的「鎮海蛟龍」，必將在家鄉父老的支持下，打出蒙古勇士的風采。