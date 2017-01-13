國王杯1/4決賽抽籤:皇馬戰巴薩剋星 巴薩抽勁旅北京新浪網 (2017-01-13 19:23)
皇馬剛剛淘汰塞維利亞晉級
1月13日消息，國王杯1/4決賽抽籤儀式在位於拉斯羅薩斯的西班牙足協總部進行，巴薩與皇馬兩支豪門的對手出爐，最終皇馬將與塞爾塔交手，而巴薩抽到了皇家社會。
國王杯8強戰的抽籤結果已經揭曉，皇馬將戰塞爾塔，巴薩面對皇家社會，馬競抽中了埃瓦爾。唯一來自西乙聯賽的阿爾科孔抽中了西甲升班馬阿拉維斯。
國王杯四分之一決賽首回合比賽將於當地時間1月18號和19號進行，次回合則是在1月25號和26號。
國王杯1/4決賽抽籤結果：
皇家馬德里VS塞爾塔
巴塞羅那VS皇家社會
馬德里競技VS埃瓦爾
阿拉維斯VS阿爾科孔
(邁克爾)
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