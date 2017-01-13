冷氣團週末發威 3000公尺高山可能下雪中央社 (2017-01-13 19:09)
（中央社記者陳葦庭台北13日電）大陸冷氣團南下，中央氣象局今天表示，今天入夜起到明後天都持續濕冷，大台北地區低溫探攝氏14度，3000公尺以上高山也有機會下雪。
冬天終於報到，2017年首波大陸冷氣團今天起影響台灣，中央氣象局表示，由於這波冷空氣挾帶豐沛水氣，今天入夜到明後2天中部以北濕濕冷冷。
氣象局表示，截至今天晚間7時，台北已經測得14.7度低溫，淡水、新屋也分別只有13.5和13.8度，而且越晚越冷，週末大台北地區低溫探14度，沿海空曠地區低溫只有12、13度，3000公尺高山若是水氣和溫度條件達到標準，也不排除有下雪可能。
氣象局表示，這波冷空氣將持續影響台灣到15日，16日白天起氣溫小幅回升，17日起又恢復溫暖舒適的天氣型態。1060113
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