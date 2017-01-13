文丨陳召強

中國民航業新規《航班正常管理規定》2017年1月正式實施。這部規範航班正常工作的規章，對各種原因導致的航班延誤或取消作出了規定，但在航班延誤補償上，明確提及「國內承運人是否對航班延誤進行補償、補償條件、標準和方式等由航空公司自行決定」。

不過，獲取補償並不是旅客的目的，旅客的核心需求是航班準點，在這一點上，甚至超過了他們對客艙舒適度和服務水平的訴求。

美國航空數據公司FlightStats日前發佈研究報告，對全球主要航空公司的準點率進行了統計和排名，其中以色列航空公司以56%的延誤概率排在倒數第一位，成為全球最不準點的航空公司，冰島航空公司和印度航空公司分別以41.05%和38.71%的延誤概率排在倒數第二、第三位。

中國東方航空公司、中國國際航空公司和海南航空公司分別排在倒數第六、第八和第十位，延誤概率依次為35.8%、32.73%和30.3%。香港航空公司以33.42%的延誤概率排在倒數第七位。

FlightStats公司副總裁吉姆·黑澤爾（Jim Hetzel）表示，航空公司準點率數據的編製是一項龐大工程，目前唯一可比較的數據是美國運輸部（USDOT）發佈的本國主要航空公司的月度報告，但這些數據主要是由這些公司自我申報，且不包括國際航線。

「我們總共採用了500多個不同的數據源，然後進行綜合分析。」黑澤爾說，「這些數據源包括飛行跟蹤記錄、位置服務、機場跑道、雷達服務、航空公司記錄、機場數據，以及美國聯邦航空管理局（FAA）和歐洲空中航行安全組織（Eurocontrol）等機構的相關數據。這些數據格式各異，相關數據有時還會存在衝突，但各有各的價值。」

「我們依據專門的技術和邏輯對這些數據進行篩選、甄別和驗證。」他補充說，「這是一項龐大工程。」

對於今年的統計結果，黑澤爾表示，這是目前最好的分析數據。航空業的競爭越來越激烈，其整體表現已經有了明顯提升，而準點率也已成為各大航空公司的重要賣點。對旅客來說，這無疑是一個好消息。

不過，並非所有航空公司都認同這項評估結果，印度航空公司發言人達南傑·庫馬爾（Dhananjay Kumar）就在一份聲明中對此表示抗議。

「我們完全不讚同FlightStats發佈的這份報告。」庫馬爾說，「它看起來就像是編造的，印度航空管理層會對此追查到底。」

荷蘭皇家航空（KLM）、西班牙伊比利亞航空（Iberia）和日本航空（JAL）被FlightStats評為全球準點率最高的三大航空公司，延誤概率分別為11.47%、11.82%和12.2%。