滬市港股通凈流入今年最多 資金流入內房油股北京新浪網 (2017-01-13 19:00)
新浪港股訊 今日滬市港股通淨流入13.5億元，今年以來最多，計及深市港股通的2.5億元，合共有約16億元淨流入；滬股通則連續三日吸資，今日再吸資近6億元人民幣。
股王騰訊（00700）200元關口見阻力，今日收199.7元，升0.5%；今日流入北水合共達1.9億元。
資金追逐車股，吉利（00175）登上滬市及深市港股通十大活躍股份榜，但見北水輕微減持。
萬科（02202）今日急升半成，錄淨流入2800多萬元；另外，中海外（00668）錄淨流入2.8億元。油股亦見資金流入，北水增持中石油（00857）4800萬元。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
最慘關店案！一年開店911家，卻關了877家【北京新浪網】
加拿大學者認為上海自貿區具有前瞻性【北京新浪網】
記者手記：瑞士人休閑度假都去哪兒【北京新浪網】
新鈔去哪裡換？全台454據點20日起迎賓【中央社】
智者 | 到底要賺多少錢才能財務自由？【北京新浪網】