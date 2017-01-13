新浪港股訊 今日滬市港股通淨流入13.5億元，今年以來最多，計及深市港股通的2.5億元，合共有約16億元淨流入；滬股通則連續三日吸資，今日再吸資近6億元人民幣。

股王騰訊（00700）200元關口見阻力，今日收199.7元，升0.5%；今日流入北水合共達1.9億元。

資金追逐車股，吉利（00175）登上滬市及深市港股通十大活躍股份榜，但見北水輕微減持。

萬科（02202）今日急升半成，錄淨流入2800多萬元；另外，中海外（00668）錄淨流入2.8億元。油股亦見資金流入，北水增持中石油（00857）4800萬元。