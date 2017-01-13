食葯監總局將出重拳整治食品藥品摻假、冒牌、翻新出售問題北京新浪網 (2017-01-13 19:01)
新華社北京１月１３日電（記者陳聰）當前，我國食品安全總體形勢穩中向好，但一些深層次矛盾和突出問題依然存在。國家食品藥品監督管理總局局長畢井泉日前指出，對食品藥品摻假、冒牌、篡改保質期等問題，將出重拳整治。
食品藥品是良心產業，不作假、說實話是起碼要求。畢井泉在１２日舉行的全國食品藥品監督管理工作會議上表示，針對食品、藥品、醫療器械和化妝品生產銷售中摻假、冒牌的違法行為，通過產品說明書、標籤標識、廣告等方式進行虛假宣傳、誇大功效的欺詐行為，篡改保質期、過期食品藥品翻新再售等欺詐行為將重點整治，露頭就打，保持高壓態勢。
對於企業、商家用非常規手段摻假造假、規避檢查檢驗等問題，畢井泉強調要善於發現「潛規則」，研究破解方法。
對於小作坊、小攤販問題，畢井泉指出，食品生產加工小作坊和食品攤販等地方立法還有１４個省份未完成，要力爭２０１７年年底全部完成。他強調，要適應大眾需求推動餐飲業質量安全大提升。倡導餐飲服務單位「明廚亮灶」，鼓勵社會監督，推行「餐飲單位＋超市＋合作社」「種養基地＋中央廚房＋餐飲門店」，實現從「農田到餐桌」全過程可追溯。
據了解，食葯監總局今年將在參加食品安全創建的城市中開展創建「放心肉、放心菜超市」等活動，鼓勵企業參照供港食品標準進行農藥殘留、獸葯殘留檢驗，實現肉菜同標同檢，實行專櫃銷售。
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