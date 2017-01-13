1月13日19點交易員正關注要聞北京新浪網 (2017-01-13 19:02)
日期:13日彭博報導，以下為1月13日19點全球交易員正關注的要聞，排名來自13日19點彭博終端交易員的點擊數據。
1） 尾盤綜述：創業板近5年最長連跌；據稱央行控人民幣對外支付；MLF；美元貶
2） 外流形勢嚴峻 中國據悉要求部分銀行控制人民幣對外支付
3） 中國股市「人機大戰」勝負見分曉 揭秘頂尖基金經理背後的最強大腦（2）
4） 離岸人民幣業務好時光難再 中銀香港開拓境外央行客戶應變
5） 彭博中國數據前瞻：GDP數據料將顯示中國經濟穩定增長
6） 中國債市：國債跌；3055億MLF；據稱控人民幣對外支付；出口去年疲軟收官
7） 人民日報：預計中國2016年全年經濟增速為6.7%左右
8） 中國國家開發銀行據稱計劃下周發行美元和歐元債券
9） 彭博經濟學家：中國出口去年疲軟收官 今年貿易局勢料將緊張
10） 來自特朗普的貿易挑戰日益迫近 中國出口仍保持低迷
11） 大中華股市：恆指兩月高點；創業板七連陰；控制人民幣對外支付；出口
12） 中國匯市：人民幣現V型走勢；本幣跨境支付管理據稱收緊 CNH料續抽緊
13） 分析師：離岸人民幣走高得益於流動性憂慮下的空頭回補
14） 中國央行：4月17日起支付機構應將客戶備付金交存至指定賬戶
15） 商務部：中國的原鋁不存在美方所指稱的補貼問題
16） 低油價刺激中國2016年原油進口創下六年最大增幅
17） 英國央行Saunders：英國失業率可能下降 且不會引發薪資上漲
18） 前TPG合伙人離職創業 據稱計劃設立15億美元的基金
19） 看圖論市：歐元/美元勢將錄得2014年以來最長一輪漲勢
20）高盛：墨西哥比索和土耳其里拉是最被低估的貨幣之一
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