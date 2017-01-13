四環生物兩股東隔空互懟 提案爆料信息量大

作者：岳薇

股東大會召開在即，然而四環生物的兩名股東廣州盛景和德源紡織卻在1月9日在向上市公司提交的臨時提案中互懟了起來。

雙方相互指責，並同時提出議案要求對對方啟動調查程序。廣州盛景的議案更是達25條之多。

1月13日，深交所向四環生物發去關注函，對兩名股東臨時提案的審慎性和嚴肅性表示關注，並指出兩名股東的部分提案未按規則充分、完整地披露，未充分說明提案所涉問題是否屬於《公司法》及公司章程規定的股東大會職權範圍。

交易所之所以質疑部分提案超出股東大會職權範圍，主要原因就在於廣州盛景和德源紡織的臨時提案中充滿「爆料」元素。

比如，德源紡織在提請上市公司對原第一大股東廣州盛景侵佔上市公司利益啟動調查程序的議案中，其陳述的主要理由是，廣州盛景自成為四環生物第一大股東后，在公司經營、公司治理方面毫無建樹，相反，通過委派高管等形式實際掌握了新疆愛迪新能源科技有限公司（下稱「新疆愛迪」）的控制權，以此為平台，不斷侵佔公司利益。

具體來看，德源紡織的「爆料」有四條：

1、廣州盛景在成都設立所謂的「工程研究技術中心」，以代購代建的名義向長青建設預付了1600多萬元款項，至今未收到土地房屋等資產，預付款也未收回。

2、在北京設立所謂的「辦事處」，假借新疆愛迪的名義，實際為廣州盛景其他產業服務，巧立名目，員工工資、費用巨大，據了解，北京辦事處各項支出達到1300萬元，僅機票費用就達400萬元。

3、掌控新疆愛迪期間，在未向上市公司彙報、未經過任何審議程序的情況下，挪用公章，私自對外擔保，對公司造成了550萬元損失。

4、廣州盛景債務纏身，所持有的四環生物股權均被司法凍結，在利益得不到滿足的情況下，四處勾結，污衊，造謠，嚴重干擾了公司的正常經營。

德源紡織還表示，要求四環生物查明事實，對其中涉嫌違法犯罪的行為，依法向公安機關報案處理；建議四環生物不接受廣州盛景的任何文件、提案；其本身也將督促廣州盛景及北京信宜誠，儘快履行3630萬元的債務。

對於上述信息量頗大的「爆料」，深交所要求德源紡織補充四項臨時提案的具體內容，並充分說明臨時提案中質疑理由及依據，並提供證明性材料；同時對提案內容是否屬於《公司法》及公司章程規定的股東大會職權範圍，要求律師核查並發表意見。

而廣州盛景也在提案中針鋒相對，其認為德源紡織與陸宇、徐瑞康、王洪明等共15名股東合計持有四環生物股票達到一定比例，並存在一定的關聯性，提請公司對上述人士是否構成一致行動人啟動調查程序。

廣州盛景稱，上述部分股東已在江蘇陽光股份有限公司構成一致行動人，其餘部分股東在江蘇陽光股份有限公司或關聯公司就職，並在多次股東大會表決過程中表決意見一致，涉嫌構成一致行動人。

除此之外，廣州盛景還在提案中與多名高管懟了起來，相關提案包括：因簽訂苗木購銷合同失職，向董事會成員提起民事賠償訴訟的議案；向獨立董事盧青、林梅未盡勤勉義務簽訂苗木購銷合同失職的議案；追究公司高管人員低價處置北京四環生物製藥有限公司資產責任的議案；追究公司高管人員高價購置江蘇陽光置業發展有限公司資產責任的議案。

就廣州盛景質疑德源紡織、陸宇徐瑞康等15名股東的一致行動關係，深交所要求廣州盛景充分論述質疑理由和一句，並提供證明性材料。而廣州盛景對相關董事、高管人員失職的質疑，對四環生物對外簽訂的部分合同的質疑，也需補充披露質疑理由並提供證明材料。

四環生物曾被冠以「全流通時代大股東套現樣本」之名，長期以來股東持股比例格外分散，大股東頻繁更換，主營業務也經歷多次變更，從化纖紡織至毛紡織，再到毛紡與生物醫藥並重，還一度涉足房地產業。

四環生物自1993年上市以來，十次更換證券代碼、兩度被ST，九次更換大股東，2015年發生了三次大股東變更。

2015年9月，因第二大股東崑山創投的增持，廣州盛景從大股東的位置滑落至次席，持股比例為3.89%。

至2015年四季度，德源紡織在列十大股東名單，持股比例為1.91%。至2016年第三季度，德源紡織和廣州盛景的持股比例分別為4.93%和3.34%，分別為四環生物的第三大股東和第六大股東。

2016年12月30日，原持有四環生物7.06%股份第一大股東崑山創投及其一致行動人創業控股、能源公司通過二級市場增持四環生物股份，現合計持有四環生物10%的股份。

三家公司均由崑山市國有（集體）資產管理委員會全資控股，並表示不排除在未來 12 個月內繼續增持四環生物股票的計劃。由於股權結構分散，四環生物現仍不存在控股股東和實際控制人。