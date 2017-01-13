寧波炬泰「二進宮」控股新華龍 杉杉系添新軍

作者：康殷

鄭永剛的杉杉系再下一城，新華龍正式收入囊中。

去年11月，杉杉系旗下寧波炬泰投資管理有限公司（簡稱「寧波炬泰」）斥資7.84億元收購新華龍第二大股東新華龍集團持有的公司股份7000萬股，占公司總股本的14.02%，首次晉身二股東之位。

兩月過去，1月13日晚間新華龍公告，寧波炬泰再次受讓新華龍三名自讓人股東合計持有的7329萬股股權，交易完成後，寧波炬泰共計持有公司28.7%股權，成為新華龍控股股東和實際控制人。

值得注意的是，去年11月「杉杉系」入主新華龍后，公司隨即停牌宣布重組，其後顯示收購標的之一為主營移動遊戲的研發和運營的北京開天創世科技有限公司。同時，新華龍董事長、董事、財務總監1月13日均宣布辭職。高層換血，實控人變更，新華龍的重組或將加速進行。

兩度增持拿下控股權

資本大佬鄭永剛對新華龍關注已久。

去年11月2日晚間，尚處於停牌階段的新華龍公告透露，寧波炬泰斥資7.84億元收購公司第二大股東新華龍集團持有的公司股份7000萬股，佔總股本14.02%，轉讓價格為11.195元/股。同日新華龍公告，公司正在籌劃重大資產重組，股票於11月3日起繼續停牌。

2016年2月成立的寧波炬泰的控股股東為杉杉控股有限公司，實際控制人為鄭永剛。此次受讓股權的目的，寧波炬泰表示，其與一致行動人擬通過此次交易進一步完善上市公司的法人治理結構和內控制度，進一步提高上市公司的持續盈利能力。寧波炬泰還表示：「截至目前，暫無在未來12個月內繼續增加在上市公司中擁有權益的股份的計劃。」

但僅過去兩個月，寧波炬泰再次增持。1月13日晚間新華龍公告，寧波炬泰分別受讓公司股東秦麗婧、譚久剛、田剛合計持有的7329萬股股權，轉讓價均為11.195元/股，合共耗資8.21億元。兩次受讓股份，寧波炬泰共計持有新華龍28.7%股權，共耗資16.05億元，正式成為新的控股股東及實際控制人。寧波炬泰表示，其資金來源為寧波炬泰的自有資金和自籌資金，不存在直接或間接來源於上市公司及其子公司的情形，資金來源合法合規。

新華龍原控股股東和實控人郭光華退居第二大股東位置，仍持有21.14%股份。新華龍去年三季報顯示，原控股股東郭光華與秦麗婧為夫妻關係，新華龍集團系郭光華控股公司，三方為一致行動人。目前，新華龍集團和秦麗婧所持上市公司股份均已轉讓給寧波炬泰。

寧波炬泰表示，擬通過本次交易，建立優質上市公司平台，進一步提高上市公司的持續盈利能力，在條件成熟時使用上市公司平台對優質資產進行有效整合，目前暫無在未來12個月內繼續增持上市公司股份的計劃。

加速重組主業謀變

控股權變更外，新華龍高管也隨之大換血。1月13日的公告顯示，新華龍董事長夏江洪、董事李玉喜、財務總監王慧因為個人原因同時辭職。

事實上，主營有色金屬冶鍊的新華龍，作為國內大型鉬業企業，自2012年上市后，營收、凈利潤水平總體呈下滑走勢，2015年出現虧損，虧損額達3.69億元。

2016年，新華龍經營未見起色。2016年三季報顯示，前三季度公司營收9.79億元，同比下滑21.24%，虧損額達5992.97萬元。去年年底，新華龍宣布變賣旗下兩家公司資產，期望扭虧脫困，但由於出售資產溢價過高，被交易所問詢。

主業不振的新華龍急需重組轉型。早在去年1月25日，新華龍就曾停牌籌劃重組，但隨後未果。去年11月隨著杉杉系入駐，新華龍隨即停牌宣布重組，其後顯示收購標的之一為主營移動遊戲的研發和運營的北京開天創世科技有限公司。北京開天目前股權分散，暫無控股股東和實際控制人。

隨著寧波炬泰「二進宮」晉身控股股東，有望給新華龍注入新鮮血液。1月13日晚披露的權益報告書顯示，寧波炬泰入主上市公司后，將從適應市場變化及有利於公司全體股東利益角度出發，增強上市公司的可持續發展能力和盈利能力，不排除在未來12個月內對上市公司主營業務進行調整的計劃。此外，寧波炬泰將依法向上市公司推薦合格的董事、監事成員和高級管理人員。

除最新入主的新華龍外，鄭永剛目前還是杉杉股份（600884）和*ST江泉（600212）的實控人。事實上，鄭永剛近年來通過控股多家上市公司，先是入股寧波銀行浮盈15億元，又入駐艾迪西助申通借殼上市，早已一躍成為資本市場的頂級玩家，新華龍未來將如何運作，值得各方期待。