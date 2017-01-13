原標題：先有中國好同學後有中國好老鄉 樂視獲融創投資150億

來自微信公眾號：每經投資寶 作者：張斯

據財新網1月13日報導，房地產公司融創中國（01918.HK）通過旗下公司收購樂視網8.61%股權，代價為60.4億元；收購樂視影業15%股權，代價為人民幣10.5億元；增資以及收購樂視致新33.5%股權，代價為79.5億元，總代價為150億元。隨後，《每日經濟新聞》記者求證到融創方面相關人士。上述人士並沒有表示融創為何收購樂視，只回復了「請等公告！」

樂視控股董事長兼CEO賈躍亭和融創中國董事會主席孫宏斌同為山西籍，此次交易完成後，樂視網和樂視影業、樂視致新將成為融創中國的聯營公司。

樂視融資再下一城

自2016年8月起，樂視就不斷被傳出資金鏈斷裂、供應商斷供等消息。11月6日，賈躍亭以公開信的方式承認樂視財務吃緊，對於其中最為燒錢的汽車業務，賈躍亭直言，「一方面，樂視汽車前期投入巨大，陸續花掉100多億的自有資金；另一方面是公司的融資能力不強，方式單一、資本結構不合理，外部融資規模難以滿足快速放大的資金需求。」

11月15日，賈躍亭終於拿到第一筆融資，來自長江商學院的「好同學」6億美元救命錢。

不過，受此影響的創業板上市公司樂視網（300104.SZ）股價並未回暖。12月6日，樂視網股價尾盤突然跳水，12月7日早間，樂視網臨時停牌，晚間發佈公告稱公司正在籌劃重大事項，預計涉及產業資源整合事宜。截至2017年1月13日，樂視網未能復牌。

12月28日，樂視網披露了引入戰略投資者的最新進展，涉及交易規模預計超過100億元。樂視網在公告中強調：「戰略投資者支付了一定數額的誠意金，充分表明了對於本次合作的誠意。」

1月12日，據騰訊財經報導，賈躍亭表示，「未來的3~4個月會逐步解決資金問題」；而對於一直以來飽受爭議的汽車業務，他也回應，「再獲得100億資金，就能保證法拉第未來的FF91大規模量產」。這是賈躍亭最新的一次發言。

該報導稱，中國三到四家地產開發商允諾為樂視提供資金，他們至少包括融創地產和碧桂園。目前融創投資一事已經得到證實。另一家頗具實力的私募資本決定參與對樂視的投資，在美國，一家極具實力的投資銀行決定為樂視汽車提供資金。賈躍亭說，甚至有一些地方政府有也表達了興趣。

為了完成融資，賈躍亭承諾，樂視在某個板塊可以出讓比較大的股權，「但是控制權必須在我們手裡」。

對於此次融創投資，獨立互聯網研究者柳華芳對《每日經濟新聞》記者表示，樂視主要是內容版權花錢，手機、電視等硬體花錢，從融資額可以看出來，最直接的幫助是讓樂視渡過難關，手機業務可以繼續做下去，商業模式可以繼續前進。

柳華芳分析，若投資者看好，交易雙方股價上浮，市值上漲部分就可以覆蓋融創的投資金額。

融創瘋狂買買買買樂視算是抄底嗎？

融創中國（01918.HK）是一家在香港聯交所上市的專業從事住宅及商業地產綜合開發的企業。迄今，在京、津、滬、渝、杭擁有眾多處於不同發展階段的項目，產品涵蓋多種物業類型。

據融創發佈的2016年中期業績報告顯示，截至6月30日，公司實現營業收入105.86億，同比增94.5%。上半年公司合計實現銷售560.5億，同比增106%。公司至期末保有401億現金儲備，以及1680億元的可售貨值。根據2017年1月6日，融創中國發佈的2016年未經審核營運數據，2016年集團實現銷售金額1553.1億元，銷售面積約758.2萬平方米，銷售均價約20480元/平方米。

就在前幾天，融創中國以26億元拿下了鏈家6.25%股權。2016年，孫宏斌也多次大手筆買買買，這一年在併購市場上已砸下約361億元。

去年9月中下旬，融創中國短短3天之內就豪擲178億現金髮起兩筆重量級收購，137.88億元收購聯想地產業務，40億元認購金科地產，一舉耗去了當時融創現金儲備400億元的一半。

而去年11月底，孫宏斌再度強勢出手：一是再度增持金科3.04%股份，耗資8.39億元；二是以總成本102.08億從恆大手中拿下青島嘉凱城項目。而據融創中國2016年中報，其負債總額為1279億元（2015年960億元），借貸總額628億元（2015年417億元），永續資本證券68億元。截至2016年6月30日，融創中國賬面現金餘額401億元（2015年270億元），凈資產負債率為85.1%（2015年為75.9%）。截至2016年6月30日，二至五年長期融資比例達到約45%，加權平均實際利率由二零一五年的約7.7%降至約6.36%，尤其是上半年新增借款的加權平均實際利率降至約6.06%。孫宏斌繞曾經公開表示，只要現金流好，我就什麼都不怕。凈負債率要求很荒唐，但資本市場有這個要求，我們也盡量讓它過得去。

柳華芳分析，按照之前梁軍（樂視致新總裁）說的，樂視致新融資估值300億，融創也算抄底，對於融創來說是合理的投資。

對於抄底的說法，深圳榕樹投資董事長翟敬勇表示不同意。他對《每日經濟新聞》記者表示，現在融創只是幫助樂視緩解資金的壓力。同時，翟敬勇認為這次融資對樂視是個利好，不過樂視還需要繼續做減法，只有專注才能安穩渡過難關。

每經編輯 盧祥勇 何建川