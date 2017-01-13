重慶遏制炒房再出招。

根據重慶日報的消息，1月12日，工行、農行、中行、建行、交行、招行等12家重慶分行、本地銀行和市住房公積金管理中心聯合發表聲明，堅決擁護市國土房管局近期在房地產市場出台的相關舉措，反對「炒房」。

13家機構表示，一個健康平穩的房地產市場是房地產金融發展的本質要求，希望重慶房地產市場繼續保持健康穩定的發展態勢，不希望房地產市場大起大落，堅決反對一切形式的炒房行為，並堅決貫徹執行重慶市房地產調控政策，採取措施，打擊炒房行為。

這些機構指出，下一步要堅決貫徹執行重慶市房地產一系列調控的政策，對「三無」人員來渝「炒房」信貸不予辦理。對涉嫌哄抬房價、捂盤惜售和發佈虛假信息的違規企業，暫停辦理住房按揭商業貸款和公積金貸款。同時繼續做好老百姓的住房金融服務，支持廣大人民群眾合理居住購房需求，維護重慶市房地產市場平穩健康的秩序。

（重慶江北區樓盤照片，為記者所攝）

21世紀經濟報導了解到，這是1月11日重慶市國土房管局新聞發言人發佈聲明提出要多措並舉，堅決遏制「炒房」行為後，再次遏制房價上漲的新動作。

？（照片為2016年10月記者所攝）

不過，重慶本身對外地購房者有限制，非本地人員購買第二套房將收房產稅。

重慶市國土房管局新聞發言人1月11日指出，嚴格執行房產稅改革試點有關規定，市外在重慶無戶籍、無企業、無工作的「三無」人員在我市購第二套房要徵收房產稅，尤其是房產稅一旦計征，該套房屋每年都要徵稅，該套房屋轉讓后每年也要徵稅。對此，我們將與市級相關部門聯動，從嚴審核身份，防止通過虛假證明等手段逃稅漏稅。對以前通過提供虛假材料隱瞞「三無」人員身份規避徵收房產稅的，一經查實，其所購房屋嚴格納入應稅範圍。

重慶房價在全國屬於超低的城市。國家統計局數據顯示，作為全國直轄市，相比全國直轄市、省會城市、副省級城市來看，2014年重慶住宅均價只有 5094元/平方米，僅僅高於貴陽（4904元/平方米）、西寧（4807/平方米）、銀川（4111元/平方米）。

到了2015年重慶住宅價格每平方米為5012元，在全國僅僅高於貴陽（4967元/平方米）、西寧（4602元/平方米）、銀川（4498元/平方米）、呼和浩特（4946元/平方米）。

而因為重慶近年來經濟每年增速在10%以上，為全國第一，居民收入和財政收入都在快速增長，這吸引了大批的外地購房者。

2016年10月國慶長假期間，21世紀經濟報導記者在重慶多個樓盤售樓處發現，有上海、北京、深圳上班人員來重慶購房。很多購房者是老家是四川或者重慶本地人，但是在京滬深等地買不起房，所以先選擇在本地職業。記者也了解到，很多在杭州、寧波工作居住的重慶本地人，有的在重慶購買了多套房。

而重慶要遏制房價上漲，核心還是要增加房地產供應。

（編輯：耿雁冰）