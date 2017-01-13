「你的能量，超乎你想像！」這句熟悉的廣告語來自國內功能飲料「領跑者」中國紅牛。

而如今，中國紅牛正面臨著商標授權到期的窘境，這不僅不能為公司本身帶來「能量」，甚至也威脅到了其飲料罐供應商、國內金屬包裝行業龍頭奧瑞金（002701）。

▲圖片來源：廣告視頻截圖

奧瑞金或「躺槍」

記者注意到，就在去年12月，多篇劍指華彬集糰子公司紅牛維他命飲料有限公司（中國紅牛）是否獲得商標授權一事的文章見諸報導。

中國紅牛官網顯示，在中國銷售了二十多年的中國紅牛（金罐）是華彬集團拿到泰國天絲醫藥集團（泰國紅牛）的授權后，於1995年12月開始拓展中國市場的。有數據顯示，2015年全中國銷量第一的飲料單品是紅牛，銷售額為230.7億人民幣，超過第二名可口可樂的211億元。

目前，中國紅牛正與泰國紅牛，以及奧地利紅牛進行品牌授權的談判。中國紅牛能否成功取得授權續約，不僅影響中國紅牛在國內市場的發展，還直接關係到其飲料罐供應商奧瑞金的業績。

而奧瑞金之所以或因中國紅牛的商標問題「躺槍」，正是因為奧瑞金與中國紅牛有著密切的戰略合作關係。公告顯示，雙方早在2012年2月10日就簽署了長達10年的戰略協議，約定雙方均是對方的優先客戶，優先保證其飲料罐的採購與供應。

自2012年上市至今，奧瑞金一直是我國最具規模和盈利能力的金屬包裝企業之一。但公司近期卻屢屢因為其飲料罐採購商——中國紅牛的新聞而收到來自投資者的關切問詢。

2017年1月12日，奧瑞金髮布了《奧瑞金包裝股份有限公司對近期關於中國紅牛飲料媒體報導的說明公告》的澄清公告。

奧瑞金證代辦相關人士在接受每日經濟新聞記者採訪時也表示，目前中國紅牛正常向公司安排生產訂單，並實際履行其與公司的戰略合作協議。「迄今為止，公司並沒有收到中國紅牛關於改變生產銷售紅牛飲料業務體制的相關通知，亦沒有得到中國紅牛可以正式對外發佈的相關信息。」該工作人員向記者指出。

經營業績過度依賴紅牛

需要注意的是，奧瑞金不僅與中國紅牛有著密切的合作關係，其盈利業績還嚴重依賴紅牛。奧瑞金在公告中也承認，因客戶集中度較高，中國紅牛相關事件確會給公司帶來風險。

奧瑞金在2016年11月發佈的《2016年度非公開發行股票預案（三次修訂稿）》中明確表示，若公司主要客戶由於自身原因或終端消費市場的重大不利變化而導致對公司產品的需求大幅下降，公司經營業績將受到重大不利影響。從該預案的「非公開發行股票風險說明」中記者也看到，因奧瑞金紅牛罐銷量占紅牛飲料罐總採購量的比例一直保持在90%以上，因此公司保持著紅牛罐「主供應商」的地位。

奧瑞金經營業績對中國紅牛的依賴，也能從其2012年發佈的《首次公開發行招股書》中看出。據招股書披露，公司對紅牛的銷售額在2009年、2010年、2011年1~9月分別達到8.38億元、12.42億元和15.17億元，占當期營業收入的比例分別為64.52%、63.29%和72.22%。這表明公司來自紅牛的利潤在公司收入、利潤中的佔比均較高。

每日經濟新聞記者注意到，奧瑞金2016年三季報顯示，公司2016年第三季度營業收入為21.8億元，同比增長19.8%；凈利潤超4.1億元，同比增長26.33%。安信證券周文波、雷慧華在研報中表示，奧瑞金受益於紅牛銷售的恢復，業績回升明顯。

值得注意的是，奧瑞金證代辦工作人員明確地向每日經濟新聞記者表示，「公司得知中國紅牛的商標授權談判仍在進展當中，但目前並不清楚具體進展情況。」一方面是因為中國紅牛的商標談判相對保密；另一方面是因談判涉及中國紅牛的整體市場布局，不方便透露。不過，奧瑞金將高度關注該事項進展，根據進展情況實時與投資者溝通，並及時披露信息。

至於奧瑞金是否就此事準備了應對措施的問題，該工作人員解釋稱，目前奧瑞金無法判斷事態發展狀況，奧瑞金與中國紅牛都積極努力推進事項發展，積極溝通關注，在無法對事件走向做出確切判斷的情況下，奧瑞金對該事項暫時也沒有詳細的應對預案。

（來源：每日經濟新聞）

（編輯：見習編輯，畢鳳至）