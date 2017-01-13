中新社北京1月13日電 （記者 李曉喻）中國商務部13日發佈的最新數據顯示，2016年中國實際使用外資8132.2億元（人民幣，下同），同比增長4.1%，增速較上年同期回落2.3個百分點。

其中，12月當月中國實際使用外資金額814.2億元，同比增長5.7%。

多數發達經濟體都擴大了對華投資。美國和歐盟對華投資同比分別增長52.6%和41.3%。歐盟28國中，英國對華投資額倍增；德國對華投資同比增長逾80%。日本對華投資扭轉了連續兩年大幅下降的態勢，同比微增1.7%；韓國對華投資同比增長逾兩成。

另據官方數據，2016年新設立投資總額1億美元以上的大型外商投資企業超過840家，增資1億美元以上的外商投資企業超過450家。「這表明跨國公司對華投資仍然充滿信心。」商務部外資司司長唐文弘說。

從行業看，外商投資正在向中國高端產業集聚。服務業中，計算機應用服務業吸收外資同比翻一番有餘；信息諮詢服務業吸收外資同比增長接近60%；高技術服務業實際使用外資同比增長86.1%。

製造業中，醫藥製造業、醫療儀器設備及儀器儀錶製造業實際使用外資同比分別增長55.8%和95%。高技術製造業實際使用外資同比增長2.5%。

今後中國將進一步擴大開放吸引外資。官方決定大幅放寬服務業、製造業、採礦業等領域外資准入限制，並依法依規對外商投資企業在中國境內生產的產品一視同仁，強化對外商投資企業知識產權的保護。（完）