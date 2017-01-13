在做了萬科第一大股東15年之後，華潤集團先是在2016年被寶能超越，最終又出售股份給予深鐵，套現370億徹底離場，成為萬科股權之爭收官前的最大意外。

在萬科1月12日的公告中，並未提及華潤退出的原因，而深鐵將以什麼樣的方式接盤，現金還是資產交易，均未提及。

對比之前深鐵與萬科的重組方案，深鐵入股萬科作價456.13億元，發行價格為15.88元/股，而華潤此次給予深鐵的價格是22.00元/股，深鐵付出了更大的代價。

這一代價的結果是，為萬科股權僵局打開新的局面，萬科將迎來公司歷史上第二個明確支持管理層的重要股東；如果將視野拉回股權之爭初期，管理層反對寶能入局，這亦可看作是王石、郁亮等管理層抗爭並主動選擇的結果。

不過，對於萬科來說，股權之爭只是曙光初露，萬科管理層並非高枕無憂。寶能、恆大目前依然是萬科第一、三大股東，兩者持股近40%。在深鐵取代華潤之後，寶能和恆大後續的態度和動作，值得關注。

深鐵成「友好」股東

1月12日，萬科發佈公告稱，深圳地鐵集團（下稱「深圳地鐵」）與華潤集團簽訂萬科股份受讓協議，深圳地鐵擬受讓華潤集團所屬華潤股份有限公司、中潤國內貿易有限公司所持有的萬科A股股份1，689，599，817股，約佔萬科總股本的15.31%，每股交易價格為22.00元/股，轉讓總價為人民幣371.7億元。

根據《國有股東轉讓所持上市公司股份管理暫行辦法》規定：若國有股東以協議方式轉讓所持上市公司股份，轉讓價以上市公司股份轉讓公告日前30個交易日每日加權平均價格的算術平均值為基礎確定，最低折價90%。

截至1月12日，萬科A股近30日每日加權平均價的算術平均值為22.41元，據此計算，華潤此次轉讓定價22元相當於折價98%。

「對於華潤來說，這是一個很理想的價格了。」深圳一位券商人士指出，萬科股價目前已在相對高位，對於華潤來說，此時套現是不錯的時機。而深鐵的入局，對於萬科長遠發展來說，亦是好事。這可以說是一個協商的雙贏局面。

華潤在1月12日晚間的聲明中表示，「華潤集團轉讓所持有的萬科股權是綜合考慮自身發展戰略和產業布局的需要，也是國有資產保值增值的需要。此次股權轉讓有利於萬科健康穩定發展，有利於地方企業資源整合協同，是一個多方共贏的方式。」

萬科在公告和隨後的回應中，向華潤集團過去16年「對萬科健康發展的大力支持表示感謝」，同時體現了「向前看」的態度：萬科將和深鐵一起，努力實踐「軌道+物業」發展模式，在鞏固和發展既有業務的同時，加快向「城市配套服務商」轉型。

深圳地鐵方面的表態，則像之前的重組方案公佈時一樣：入股萬科有利於雙方發揮各自優勢，同時形成更加有效的戰略協同；將支持萬科管理團隊按照既定戰略目標，實施運營和管理。

2016年3月，深鐵作為萬科的「白武士」第一次出現，萬科欲向其增發新股，以稀釋「寶能系」持股。但在6月份的臨時股東大會上，華潤堅決反對深鐵重組方案，最終導致該方案流產。

兜兜轉轉之下，深鐵還是如願進入了萬科。而這一轉折點，在萬科董事會主席王石近期的亮相中已現端倪。

在1月7日的中城聯盟論壇上，王石再次提到萬科股權之爭，並表示樂觀。「萬科堅持自己的文化，不會因為狼群的攻擊改變。」他說。

深鐵是萬科股權之爭以來，明確表示對萬科管理層大力支持的重要股東。而寶能曾提起罷免董事會的議案，恆大、安邦和其他股東態度不明。在萬科管理層看來，股東多元化和分散之下，對管理層真正支持的「友好股東」至關重要，深鐵顯然符合這一點。

股東暗戰繼續

儘管拉來了深鐵作為第二大股東，但廣發證券地產首席分析師樂加棟認為，此次深圳地鐵受讓華潤集團所持萬科股份，只能說萬科股權事件朝著解決方向邁出了第一步，要說有效解決還為時尚早。

萬科目前的股權結構中，寶能系持有25.4%，深鐵即將取得15.31%，恆大持股14.07%，萬科管理層的金鵬計劃持股4.14%，萬科企業股中心的德贏計劃持有3.66%，萬科工會持股0.61%，萬科第一大自然人股東劉元生持股1.21%。安邦持股比例較原先的6.18%略有上浮；證金公司持股2.89%。

據此推算，在深鐵入局后，萬科管理層戰隊一方的持股比例約為25%，逼近寶能系。這可讓萬科管理層在今年三月份的董事會換屆選舉中，擺脫被動的局面。

「現在就看寶能和恆大如何選擇了。」知情人士分析，萬科股權之爭的轉折點始於險資監管新政，因為前海人壽被查，其他資金受限，第一大股東寶能再增持萬科股權的可能性幾乎已經不存在了。作為寶能系舉牌萬科的儲備「彈藥」，早已成立的安信基金信心增持1號資管計劃已經提前清盤，2號資管計劃也正在著手清盤。

第三大股東恆大方面，其旗下的恆大人壽同樣受到來自監管的壓力。雖然中國恆大（03333.HK）表示是用公司自有資金舉牌萬科，但恆大整體仍然受到牽連。2016年12月17日晚，中國恆大總裁夏海鈞首次明確表態，恆大無意成為萬科控股股東。

不過，上述人士認為，恆大雖然表態不做控股股東，但並不能排除繼續增持，恆大目前持股14.07%，距離萬科公司章程規定的控股股東30%的持股比例還有很大空間。

而寶能是否退出，如何退出，若退出誰來接盤？這些問題都是比較棘手的。「萬科股權之爭的最終解決方案遠未達到，目前只是進行了第一步。」上述人士稱。

樂加棟認為，寶能、恆大在萬科的持股分別為25.4%、14.07%，位列萬科第一、第三大股東，兩者合計持股將近40%，仍然具有很大話語權；現時局面依然複雜，未來走向有待觀察，提醒投資者關注事件進程中的不確定性帶來的投資風險。

（編輯：張偉賢，如有意見建議請聯繫：zhangwx@21jingji.com）