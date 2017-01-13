又見低位十字星！殘酷戰鬥即將開始北京新浪網 (2017-01-13 19:10)
文 /江南
周五，兩市依然和前幾天一樣低迷，這種雞肋行情導致我都不想看盤了。操作虧損概率遠大於盈利概率，風險與收益嚴重不匹配。好多票都是沖高回落的走勢，早上還在為紙面富貴開心，吃個午飯回來又打回原形了。
回到今天盤面來看，石油保險又是護盤功臣。只是每次石油板塊護盤總給人一種不祥的預感，果不其然，上午指數還短暫翻紅，下午就跳水了，盤中一度跌破半年線，收盤時總算驚險的守住了3100這個整數關口。創業板指更是七連陰，直接跌破1900整數關口。兩市個股跌多漲少，上漲個股數量不足兩成，除新股外今天僅不到30家個股漲停，熱點散亂，就前兩天的軍工混改里局部個股表現了一下，西儀股份、凌雲股份漲停，長春一東盤中一度漲超6個點。
高價次新是重災區，廣信材料、數字認證、賽托生物跌停，元祖股份接近跌停，塞托生物更是直接由漲停到跌停。高送轉也不在吸引人氣，贏時勝公佈了10轉30的方案后，迎來的是大跌，大股東想用高送轉拉高減持的如意算盤落空了，你說你高送轉拉高減持這種潛規則自己心知肚明就好了，幹嘛要直接告訴大家我要減持呢，悄悄減持不就行了嗎，這次投資者看到公告直接選擇了用腳投票。
從技術形態上來看，今天在半年線3100附近獲得了強支撐，收盤時收了個十字星。雖然今天的下跌看似可怕，可是依然是無量殺跌，說明大家都不想隨便扔自己籌碼了，而且沒有跌破2638以來的上升趨勢線，短期有望繼續在3100-3180間延續震蕩格局。當然也可能跌破3100考驗前低3068，不過就算再跌破3068，也還有年線3005這道馬其諾防線呢。今天的十字星會不會和12.29日的十字星一樣呢，會不會就此發生轉機呢？讓我們拭目以待。
這兩天跌幅比較慘的主要是次新股，次新股大跌原因主要是IPO加速，新股稀缺不在，導致新股連續跳水，新股作為之前一直的人氣板塊，被拖下水了，又沒有新的板塊來接力新股帶動人氣，導致市場弱勢完全意料之中，這也是我前幾天反覆強調的，要迴避高價新股。新股一旦減緩發行，給市場喘息時間，還是有望迎來反彈的。
賣出聯創互聯，創業板走勢實在太疲軟了，趁有利潤先落袋為安吧。輕倉介入600715文投控股，文投控股多頭排列形態，近期資金持續流進，又有業績增長題材，目標價26.5-27。華塑控股也趁還有利潤選擇出局了，沙隆達作為中線配置繼續持有。
有人問後市怎麼操作，我只送四個字：輕倉觀望。在存量資金博弈的大格局下，很難有系統性機會，輕倉快進快出是最佳策略，倉位控制在3-5成之間，穩健的投資者最好就按兵不動，繼續觀望。關注的還是混改國改和業績兩條主線。
聲明：股市風險多，投資需謹慎。以上內容僅供讀者參考。如果您有疑問或建議，都可以在下方留言。同時您也可以添加美女主持的個人微信號：ellbra。
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