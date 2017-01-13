e公司訊，東方銀星（600753）1月13日晚間公告，公司收到大股東晉中東鑫以及交易對方絲路新能源、招新能源的通知，經協商決定終止股權轉讓事項。終止原因為受讓方主管機關審批時認為此次股權轉讓的受讓價格過高。此前，大股東晉中東鑫擬將其持有的3072萬股股票（總股本24%）轉讓給招新能源，總價款為22億元，每股轉讓價格高達71.61元，而目前公司股價僅為36.1元。