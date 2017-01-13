中新網1月13日電 據證監會網站消息，證監會新聞發言人張曉軍今日指出，ST慧球奇葩議案事件是一場鬧劇，實質上是挑戰監管權威、挑戰黨和政府權威的行為；把重大政治問題當成炒作的噱頭，性質極為惡劣，社會影響極壞。目前已經開展調查，堅決採取措施，依法嚴肅查處。

證監會召開新聞發佈會。有記者問：「ST慧球奇葩議案事件引起市場廣泛關注，請問證監會有何評論？」

張曉軍回應，ST慧球奇葩議案事件是一場鬧劇，實質上是挑戰監管權威、挑戰黨和政府權威的行為；把重大政治問題當成炒作的噱頭，性質極為惡劣，社會影響極壞。證監會黨委對此高度重視，立即開展調查，堅決採取措施，依法嚴肅查處，維護市場正常秩序，保護投資者合法權益。

張曉軍表示，證監會已對該公司及相關當事人採取一系列行政監管措施和自律管理措施，並對公司立案調查。目前，針對公司及相關個人的立案調查工作都在有序進行，有的已取得實質性進展。

張曉軍稱，證監會將堅決貫徹穩中求進工作總基調，把防控風險放在更加重要的位置，著力推進依法監管、從嚴監管、全面監管，深入排查風險點，維護公平、公開、公正的資本市場秩序，嚴肅市場紀律，保護投資者合法權益。在前期調查掌握情況的基礎上，我們將與有關部門密切配合，全面徹底查清ST慧球的違法違規行為，以及相關涉案人員在其他上市公司的違法違規行為。總之，對此案我們將一查到底，不留死角，對於相關違法違規行為將從重處罰，決不姑息，以儆效尤。

還有記者問：「1月11日，國務院常務會議審議通過了規範發展區域性股權市場的有關內容，請問證監會下一步如何貫徹落實？」

張曉軍表示，規範發展區域性股權市場，有序擴大和更加便利中小微企業股權融資，是推進供給側結構性改革的重要舉措，對完善多層次資本市場體系，使金融更好服務實體經濟轉型升級，深入實施創新驅動發展戰略，促進大眾創業、萬眾創新，具有重要意義。我會將按照國務院要求，抓緊制定區域性股權市場業務及監管規則，做好對省級人民政府監管工作的指導、協調和服務工作，加強監管協同，維護市場秩序，保護投資者合法權益，防範和化解風險，促進區域性股權市場健康穩定發展。