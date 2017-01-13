安倍訪菲發「一萬億日元禮包」 藉機大談南海北京新浪網 (2017-01-13 18:49)
1000000000000，這是多少？1萬億。昨天，訪問菲律賓的日本首相安倍晉三宣布，未來5年將向馬尼拉提供1萬億——日元的援助，儘管是日元而不是美元，但這已是日本針對單一國家最大規模的援助金額。
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