新華社馬德里１月１３日電（記者馮俊偉）西班牙馬德里動物園１２日為剛剛出生的大熊貓舉行了命名儀式。根據社交媒體的投票結果，動物園為去年秋天在這裏出生的大熊貓正式取名為「竹莉娜」，意思是「竹林的寶貝」。

馬德里自治區主席克里斯蒂娜·西富恩特斯、中國駐西班牙大使呂凡，以及中國成都大熊貓繁育研究基地的專家等近百人出席命名儀式。

主持命名儀式的西班牙「歐洲公園聯合集團」運行部主任赫蘇斯·費爾南德斯說：「大熊貓極具象徵意義。能夠擁有中國國寶是西班牙的福氣，大熊貓是中西兩國４０年來友好關係的體現。」

據介紹，西班牙前國王胡安·卡洛斯一世１９７８年訪問中國時，中國政府向其饋贈大熊貓「紹紹」和「強強」。

「竹莉娜」生於２０１６年８月３０日，是在馬德里動物園出生的第５隻大熊貓，更是當地出生並成活的首個雌性大熊貓。現有７名飼養員、獸醫和相關服務人員負責照顧生活在熊貓館里的４隻大熊貓。

飼養員亞歷杭德羅告訴記者：選用「竹莉娜」這個名字是為了紀念歐洲第一隻圈養環境下通過人工授精方式出生的大熊貓「竹琳」。１９８２年生於馬德里的「竹琳」曾獲評全世界著名動物。遺憾的是，它在１９９６年去世了。

亞歷杭德羅說，「竹莉娜」出生時僅有１８０克，而今它已重達８公斤，且頗有個性。

據中國駐西班牙大使館文化處參讚劉雯秋介紹，大熊貓命名活動是「歡樂春節」活動內容之一。在中國歡度春節期間，馬德里動物園內將舉辦《中西大熊貓故事長廊》圖片展覽和《彩繪熊貓雕塑展》。她希望更多的人前來了解以熊貓為使者的中西文化交流史。