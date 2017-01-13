西班牙馬德里動物園為大熊貓命名北京新浪網 (2017-01-13 18:51)
新華社馬德里１月１３日電（記者馮俊偉）西班牙馬德里動物園１２日為剛剛出生的大熊貓舉行了命名儀式。根據社交媒體的投票結果，動物園為去年秋天在這裏出生的大熊貓正式取名為「竹莉娜」，意思是「竹林的寶貝」。
馬德里自治區主席克里斯蒂娜·西富恩特斯、中國駐西班牙大使呂凡，以及中國成都大熊貓繁育研究基地的專家等近百人出席命名儀式。
主持命名儀式的西班牙「歐洲公園聯合集團」運行部主任赫蘇斯·費爾南德斯說：「大熊貓極具象徵意義。能夠擁有中國國寶是西班牙的福氣，大熊貓是中西兩國４０年來友好關係的體現。」
據介紹，西班牙前國王胡安·卡洛斯一世１９７８年訪問中國時，中國政府向其饋贈大熊貓「紹紹」和「強強」。
「竹莉娜」生於２０１６年８月３０日，是在馬德里動物園出生的第５隻大熊貓，更是當地出生並成活的首個雌性大熊貓。現有７名飼養員、獸醫和相關服務人員負責照顧生活在熊貓館里的４隻大熊貓。
飼養員亞歷杭德羅告訴記者：選用「竹莉娜」這個名字是為了紀念歐洲第一隻圈養環境下通過人工授精方式出生的大熊貓「竹琳」。１９８２年生於馬德里的「竹琳」曾獲評全世界著名動物。遺憾的是，它在１９９６年去世了。
亞歷杭德羅說，「竹莉娜」出生時僅有１８０克，而今它已重達８公斤，且頗有個性。
據中國駐西班牙大使館文化處參讚劉雯秋介紹，大熊貓命名活動是「歡樂春節」活動內容之一。在中國歡度春節期間，馬德里動物園內將舉辦《中西大熊貓故事長廊》圖片展覽和《彩繪熊貓雕塑展》。她希望更多的人前來了解以熊貓為使者的中西文化交流史。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【百樂購】維納森北歐風原木椅(可可棕) /吧椅 高腳椅
- 【遊遍天下】女款JIS90%羽絨防風防潑水方格保暖羽絨外套A06
- STORY ACCESSORY-雙星仙子Live in the moment環扣純銀項鍊
- 【HERLS】鞋匠手作 漆皮 經典樂福鞋(黑色)
- 【DONNAFIFI】紐約信差3WAY後背包 小款 隨包贈旅行隨身小掛
- 長靴MISS 21 完美線條彈性斜口雙釦環低跟長靴－咖
- apbs iPhone7 PLUS 5.5吋 施華洛世奇彩鑽手機殼-叮叮噹
- 加碼送【LG樂金】43吋LED 液晶電視43LH5700
- 刺繡蕾絲婚紗伴娘長禮服-OMUSES-動態show
- Nike 連帽外套 Therma Hyper Elite 男款
蔡總統過境舊金山 立委：50部重機開道【中央社】
外交部發言人：一個中國原則不可談判【北京新浪網】
蔡總統出席舊金山僑宴 席開80餘桌【中央社】
美國航空數據網公佈各大航空公司準點率排名【北京新浪網】
巴黎中東和會恐難取得實質性突破【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》