新華社北京１月１３日電專訪：哥斯大黎加願做連接中國和中美洲的橋樑——訪哥駐華大使佩雷斯

新華社記者高春雨 趙藝波

哥斯大黎加駐華大使里卡多·萊昂·佩雷斯日前接受新華社記者專訪時表示，哥斯大黎加願做連接中國和中美洲的橋樑，發揮地區平台作用，讓更多中美洲國家了解中國和中國企業，同時幫助中國商品進入其他中美洲國家市場。

佩雷斯介紹說，哥斯大黎加的經濟發展水平在中美洲地區名列前茅。２００７年６月１日，中哥兩國在北京簽署聯合公報，宣布建交。２０１１年８月，兩國簽署的自貿協定正式生效，給雙邊貿易持續增長創造了良好條件。

中哥兩國雖建交時間較短，但經貿關係發展迅速，結出累累碩果。目前，中國已成為哥斯大黎加第二大貿易夥伴。

據哥斯大黎加外貿協會統計，２０１４年哥斯大黎加對華出口額是同期宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉、薩爾瓦多４國對華出口額總和的兩倍左右。咖啡、金槍魚、菠蘿等越來越多的哥斯大黎加產品走入中國百姓的日常生活。

「許多中國企業，像華為、哈飛和阿里巴巴等，在哥斯大黎加可謂家喻戶曉，」佩雷斯強調，「哥斯大黎加擁有穩定的政治環境和完善的法律法規，是很多企業理想的投資目的地。」

佩雷斯指出，在高層互訪頻繁，經濟合作日益加深的同時，中哥兩國的人文交流也不斷深化。２００９年８月，中美洲地區的第一所孔子學院——哥斯大黎加大學孔子學院在哥首都聖何塞成立。據佩雷斯介紹，如今越來越多的哥斯大黎加年輕人熱衷於學習漢語和中國文化，目前在華留學的哥斯大黎加學生已經超過３００人。

與此同時，近年來前往哥斯大黎加求學的中國學生人數也不斷增加。「就在去年１２月，２２名中國留學生剛剛赴哥斯大黎加學習，」佩雷斯說，「我們正致力於和中國政府達成教育合作協議，以加深兩國的人文交流。」

佩雷斯說，自建交以來，哥斯大黎加不斷放寬對中國公民的簽證要求，吸引更多中國遊客。據統計，２０１６年上半年，赴哥中國遊客近６５００人次，同比增長近５０％。哥斯大黎加歷史悠久、文化多元、物種多樣、人民友善，其幸福指數多年來位居世界前列。

今年是中哥建交１０周年。據佩雷斯介紹，哥駐華大使館計劃舉辦一系列慶祝活動。屆時，哥斯大黎加國家交響樂團將來華演出，該國的足球俱樂部也將來華進行交流，和中國同行切磋球技。

對哥中兩國關係未來發展前景，佩雷斯充滿信心：「隨著兩國交流愈加頻繁，政治互信將不斷加深，經貿合作會更上一層樓。越來越多的中國人會來到哥斯大黎加，來到地球另一端，發現這裏的魅力與驚喜。」